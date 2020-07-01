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50 тысяч человек за три часа - сколько жителей Алтайского края уже проголосовало?

Новости
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По состоянию на 15:00 часов средняя явка участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменения в Конституцию РФ на территории Алтайского края составила 45,03%, передаёт пресс-служба регионального Избиркома.

По данным комиссии, всего проголосовало 816 840 из 1,8 млн человек. Напомним, что произошло это не за один день, а в том числе и за шесть дней досрочного голосования с 25 по 30 июня.

Явка по времени распределилась следующим образом:

  • На 30 июня включительно: 37,6% (672 тысячи человек). 
  • На 10:00 1 июля: 38,66% (700 тысяч человек);
  • На 12:00 1 июля: 41,48% (752 тысячи человек);
  • На 15:00 1 июля: 45,03% (816 тысяч человек).
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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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