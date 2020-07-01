50 тысяч человек за три часа - сколько жителей Алтайского края уже проголосовало?

Новости 01.07.2020 16:42 1836

По состоянию на 15:00 часов средняя явка участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменения в Конституцию РФ на территории Алтайского края составила 45,03%, передаёт пресс-служба регионального Избиркома.

По данным комиссии, всего проголосовало 816 840 из 1,8 млн человек. Напомним, что произошло это не за один день, а в том числе и за шесть дней досрочного голосования с 25 по 30 июня.

Явка по времени распределилась следующим образом:

На 30 июня включительно: 37,6% (672 тысячи человек).

На 10:00 1 июля: 38,66% (700 тысяч человек);

На 12:00 1 июля: 41,48% (752 тысячи человек);

На 15:00 1 июля: 45,03% (816 тысяч человек).