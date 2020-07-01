74 новых заражения и 5 новых смертей: опубликованы новые данные о состоянии коронавируса в Алтайском крае

Новости 01.07.2020 16:00 2233

По данным краевого оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 74 заболевших коронавирусом. В этот раз в Барнауле подтверждено только 18 человек, подавляющее большинство приходится на районы: Тальменский район – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 6, Бийск – 4, Павловский район – 3, Михайловский, Ребрихинский, Рубцовский, Шипуновский районы – 2, Алейск , Рубцовск, Яровое, Бийский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Поспелехинский, Родинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному человеку.

Таким образом, всего в крае инфицированных 4059, тяжелобольных – 83, на аппарате ИВЛ- 26. Выписаны по выздоровлению 2970. По данным краевого оперштаба, зарегистрировано 5 смертельных случаев, два из них от COVID-19. Таким образом, всего скончались – 81 человек, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На сайте федерального штаба по коронавирусу новые данные по регионам появились раньше. В частности сказано, что в Алтайском крае зафиксировано 3 новых смерти, общее количество умерших от COVID-19 составляет 36 человек.

Тем не менее, на вчерашние сутки краевой оперативный штаб сообщал о 34 умерших от коронавируса. Общее количество смертей от коронаируса совпадают. Возможно, в число «новых» умерших, возможно, вошел пациент, о котором краевой штаб уже сообщал. Как ранее пояснял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, такие расхождения объясняются разницей во времени предоставляемых в федерацию данных.