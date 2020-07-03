Александр Романенко считает, что поправки к Конституции скажутся на благосостоянии Алтайского края

Новости 01.07.2020 15:10 558

Секретарь Алтайского реготделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко 1 июля проголосовал на участке №226.

С самого утра секретарь реготделения «Единой России» отправился инспектировать работу участковых избирательных комиссий в краевой столице. По мнению Александра Романенко, главная особенность кампании этого года — соблюдение абсолютно всех мер предосторожности для обеспечения максимальной безопасности жителей Алтайского края.

«Считаю, что члены избирательных комиссий в непростой эпидемиологической обстановке выполняют абсолютно все рекомендации санитарных служб, - констатировал спикер краевого парламента».

Также председатель краевого Заксобрания отметил важность всех 206 поправок, которые были вынесены на суд граждан России.

«На протяжении 27 лет в наш главный закон страны не было предложено таких масштабных изменений. Тот пакет поправок, который сегодня вынесен на Общероссийское голосование, затрагивает абсолютно все аспекты не только жизни каждого гражданина Российской Федерации, но и затрагивает такие принципиальные моменты, как вопросы государственной целостности, политического устройства страны, разграничения полномочий институтов власти и другие. Давайте посмотрим на примере нашего региона: Алтайский край - регион аграрный, а сегодня мы видим, что впервые в предмет совместного ведения государства и субъектов России включается сельское хозяйства. А значит, нашему региону, при принятии поправок, будет придаваться еще большее внимание и благосостояние наших жителей будет только расти», подытожил Александр Романенко.

Напомним, с 8.00 утра в Алтайском крае открылись все пункты участковых избирательных комиссий. У каждого гражданина Российской Федерации есть уникальная возможность принять участие в историческом событии. Все, что для этого нужно - найти свой УИК по месту прописки, взять паспорт, прийти на участок и сделать свой выбор. Кроме того, каждый гражданин может позвонить в свою территориальную избирательную комиссию для того, чтобы проголосовать на дому. Участки закрываются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.