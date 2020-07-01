Пандемия не помеха: барнаульские футболисты «обкатали» новое поле в сквере Химиков

Новости 01.07.2020 14:20 1629

Первая тренировка по дворовому футболу прошла на новой спортивной площадке в сквере Химиков, построенной менее чем за месяц. 1 июля специальная комиссия приняла объект.

Напомним, площадка построена на средства двух внебюджетных организаций: Фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева и Фонда Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества», председателем попечительского совета которого является Артем Шамков.

Объект сдан с опережением сроков, несмотря на то, что он сложный. Поле представляет собой многослойный «пирог» с дренажной системой: более 100 тонн песка, свыше 200 тонн щебня. Благодаря такой технологии, поле само отводит талые и дождевые воды, оставаясь сухим. На приёмке объекта присутствовали все причастные к его строительству.

«У нас получился очень такой правильный, мощный проект. Уверен, что он будет являться центром притяжения жителей…», – сказал Артем Шамков.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев, первым поддержавший идею появления на Потоке поля для мини-футбола, отметил, что подобные спортивные площадки есть не везде, но они крайне необходимы, особенно сейчас.

«Эта площадка от начала и до конца строилась во время пандемии коронавируса. И сегодня все, кто проектировал эту площадку, все, кто ее строил, финансировал, отметили для себя, что она стала еще актуальнее. Потому что у многих семей из-за этой пандемии сорвались планы на лето, отпуска, и ребятишки проводят время в городе, поэтому площадка будет востребована», – пояснил Александр Прокопьев.

Присутствовавшие на поле юные футболисты заявили, что искусственная трава им нравится даже больше, поскольку поле ровное, без кочек, по нему легче бегать, удобнее бить по мячу и не больно падать.

Глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков заявил: «Площадка будет бесплатной, она предназначена именно для детей. Для всех категорий, в том числе, состоящих на учете. Мы будем организовывать тут соревнования школьников из поселков Восточный, ВРЗ, центр, Поток».

Ещё до открытия этого поля в администрацию района поступали предложения от взрослых команд, которые просили площадку в аренду для своих тренировок. Но позиция в этом вопросе и у заказчиков, и у администраций города, Октябрьского района – однозначная.

Теперь объект переходит на баланс города. В ближайшее время будет составлен график тренировок, уже принимаются заявки от дворовых тренеров. Строительные работы на футбольном поле полностью завершены, объект сегодня приняли, но еще необходимо закончить благоустройство прилегающей территории. Торжественное открытие ожидается в конце июля.