В Алтайском крае вовсю идет голосование по поправкам в Конституцию. И многие депутаты уже проголосовали, отчитавшись фото в социальных сетях. Большинство из них не говорят, как именно проголосовали. Хотя по высказываниям "выполнил гражданский долг" и "стал участником исторического события" вполне предсказуемо, что галочка была в графе "да". Алтайская коммунистка Мария Прусакова написала, что ей за фото с галочкой "нет" пригрозили полицией. Впрочем, будет здесь и несколько "да" (и на какие-то замечания в свой адрес поставившие их депутаты вовсе не жалуются). Но смотрите все сами (фото листаются стрелочками) в обзоре "Политсибру".
Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев проголосовал дистанционно. Напомним, такая возможность была только в двух городах России. В Алтайском крае "дистанционки" не было.
А вот депутат ГД Наталья Кувшинова. Она, как и ее коллега Прокопьев, проголосовали досрочно.
Безопасное голосование! ⠀ Сегодня дан старт Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. ⠀ Решила на своем участке в г.Барнауле сделать выбор, а заодно и посмотреть, насколько безопасно организовано голосование для граждан в этих непростых условиях. ⠀ ️ В общественных местах установлены информационные кубы, где Волонтеры Конституции всем желающим подробно рассказывают о вносимых поправках; ⠀ ️ При входе на участок у голосующих обязательно измеряется температура; ⠀ ️ Участки оснащены средствами защиты (маски, перчатки, антисептики, защитные экраны для членов комиссии) ️При необходимости голосующим выдают индивидуальные средства защиты; ⠀ ️ На участках есть ограничительные полосы для соблюдения социальной дистанции; ⠀ ️ В помещениях для голосования своевременно проходит дезинфекция. ⠀ Напомню, что принять участие в Общероссийском голосовании можно с 25 июня по 1 июля. ⠀ Также отдала свой голос городу Барнаулу как претенденту на почетное звание "Город трудовой доблести"! Верим в победу ⠀ #Конституция2020 #мыЗАконституцию22 #ВолонтерыКонституции #ер22 #ог22 #ГосДума #ГородТрудовойДоблести #Барнаул #АлтайскийКрай #НатальяКувшинова
Госдумец, глава алтайских спреведливороссов Александр Терентьев.
1 июля Депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев выполнил гражданский долг и проголосовал за поправки в Конституцию. ⠀ Политик отметил, что каждый россиянин не должен проигнорировать это событие, так как это главный документ, по которому нам жить. ⠀ Он считает, что изменения в Основной закон нашей страны давно назрели, потому что Россия переживает новый исторический этап развития. ⠀ "Поправки в Конституцию имеют четкую социальную направленность, о чем всегда настаивала и настаивает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", – подчеркнул парламентарий.
Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко пришел на участок 1 июля. По его словам, поправки сохранят в стране стабильность.
Поправки в Конституцию призваны обеспечить политическую, экономическую и социальную стабильность нашей страны. Так председатель АКЗС обосновал необходимость прийти на избирательные участки 1 июля и выразить свое мнение. Сегодня Александр Романенко вместе с женой побывал на избирательном участке, расположенном в Барнаульской детской школе искусств, где проголосовал за пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. После того, как спикер исполнил свой гражданский долг, он поделился с журналистами своими аргументами в пользу необходимости участия в голосовании всех жителей края. «Я сегодня пришел проголосовать, так как считаю, что это необходимо и происходит вовремя. Именно сегодня нашей стране нужна и политическая, и экономическая, и социальная стабильность. И именно данные поправки в Конституцию, на мой взгляд, окажут прямое влияние на достижение этих целей», - заявил председатель АКЗС. #АКЗС #АКЗС22
Вице-спикер АКЗС Сергей Серов призвал проголосовать каждого.
Выполнил свой гражданский долг - принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России! Считаю, что мы живем в очень важное время, когда каждый гражданин может высказаться о дальнейшем пути развития нашего общества. Безусловно, данной возможностью необходимо воспользоваться каждому!
Депутат АКЗС, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова. Она одна из немногих в регионе выставили фото с голосованием против.
"Вам маску снимать не надо, я Вас и так узнала"- заявила мне сегодня член участковой комиссии на мой вопрос: "А как Вы можете идентифицировать, мой ли это паспорт?" Но кульминацией стало заявление председателя УИК о необходимости вызова полиции, т.к. мое голосование фотографировал журналист, а это, по ее словам, запрещено инструкцией. И даже федеральный закон о работе СМИ в общественных местах им не указ...
Депутат АКЗС Андрей Абрамов.
Депутат АКЗС Андрей Осипов говорит, что проголосовал за.
После очередной сессии АКЗС приехал на свой избирательный участок в Барнаульском кооперативном техникуме. Получил бюллетень и проголосовал ЗА поправки в Конституцию Российской Федерации. И еще за присвоение Барнаулу Почетного звания "Город трудовой доблести". #мыЗАконституцию22
Депутат АКЗС, глава исполкома алтайской "Единой России" Денис Голобородько. Это видео и его можно посмотреть прямо здесь.
Посетил избирательный участок в рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Благодаря технологии «Мобильный избиратель» получил возможность проголосовать по месту пребывания в Барнауле. Напоминаю, что завтра основной день голосования по поправкам. Успейте выразить свою позицию! #ог22 #конституция2020
Депутат АКЗС (кстати, официально - самый богатый) Дмитрий Аганов.
А вот фото с голосования депутата АКЗС Татьяны Ильюченко.
Депутат АКЗС Максим Степин бюллетень показывает, но разглядеть галочку сложно (впрочем, вряд ли она в окошке "нет").
Принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке № 59, в селе Троицкое. Поддержал поправки, направленные на повышение благосостояния и уровня жизни граждан. Это важнейший шаг в истории государства, который определяет дальнейшую судьбу страны на многие десятилетия, целостность государственной границы, здравоохранение, семья и дети — все это ключевые нормы социального государства. Во время голосования, избирательный участок осуществлял свою работу с соблюдением всех необходимых требований и рекомендаций Роспотребнадзора. В помещении не было очередей и скопления людей, можно утверждать, что голосование прошло абсолютно безопасно. Надеюсь, что жители, которые по каким-то причинам еще не воспользовались своим правом проголосовать, обязательно примут участие в главном историческом событии для нашей страны. Напомню, что ЦИК предусмотрено проведение голосования в течение нескольких дней, с 25 июня по 1 июля, сегодня все пункты будут работать с 8.00 и до 20.00 по местному времени. #поправкивконституцию#алтайскийкрай#акзс#депутат#единаяроссия
Депутата АКЗС Игорь Пляко, который голосовал "с волнением и ответственностью".
Сегодня, 25 июня, я с большим волнением и ответственностью, принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, это моя гражданская позиция. Именно сейчас у каждого из нас есть возможность стать участником исторического события. Прийти на избирательный участок можно будет до 20:00 в любой день вплоть до 1 июля — это основной день голосования, который объявлен нерабочим. #Общероссийское голосование#Конституция2020#Алтайскийкрай# депутатАКЗС#ЕР22
Спортсмен, член штаба ОНФ, депутат Барнаульской гордумы Иван Нифонтов голосовал вместе с супругой.
Член штаба ОНФ, депутат БГД Марина Понкрашева и депутат БГД, бизнесмен Кристина Юстус (выбрала ответ "да").
Депутаты комитета по социальной политике БГД – его председатель Марина Понкрашева @m_ponkrasheva и Кристина Юстус – приняли участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ, а также присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Марина Понкрашева считает одной из самых значимых поправок в Конституцию РФ - о защите исторической правды, которая не позволит очернять и переписывать историю нашей страны. Также депутат считает важным голосование за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»: - Все мы знаем, что Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Барнаул является ярким примером самоотверженного труда его жителей. Участие в выборах считает долгом каждого совершеннолетнего гражданина Кристина Юстус. Она поддерживает вносимые в основной закон государства поправки: - Нельзя не отметить такие фундаментальные, на мой взгляд, поправки как закрепление верховенства Конституции РФ над нормами международного права, признание русского языка государственным. Кроме того, важен большой блок социальных поправок, которые улучшать жизнь наших граждан. Юстус тоже поддержала родной город Барнаул в борьбе за звание «Город трудовой доблести». - В годы Великой Отечественной войны наш город снабжал страну и патронами, и хлебом, и тканью, приютил очень много больных и раненых в госпиталях. Он внес большой вклад в Победу и действительно достоин такой чести, - отмечает она.
Сейчас и ниже депутаты БГД. Начнем с Ивана Огнева.
Дмитрий Абалымов.
Воспользовался удобством выездного участка для голосования. Замечательно что есть возможность сделать свой выбор прямо в родном дворе, соблюдая все правила предосторожности. Отлично придумано, нет очереди, все быстро и безопасно. Не забывайте голосовать за "Барнаул - город трудовой доблести"! #важномнениекаждого #мызаконституцию22 #барнаул #единаяроссия #ер22 #бгд
Вячеслав Перерядов.
Принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ ⠀ Также поддержал Барнаул в голосовании за присвоение статуса «город трудовой доблести» ⠀ Отмечу, что все меры предосторожности на участках соблюдаются. На входе измеряется температура, выдаются защитные маски и перчатки, а также ручка для заполнения бюллетеня.
Алексей Маликов.
Евгений Носенко.