Как на праздник. Кто из алтайских депутатов уже проголосовал по Конституции

Новости 01.07.2020 17:07 1781

В Алтайском крае вовсю идет голосование по поправкам в Конституцию. И многие депутаты уже проголосовали, отчитавшись фото в социальных сетях. Большинство из них не говорят, как именно проголосовали. Хотя по высказываниям "выполнил гражданский долг" и "стал участником исторического события" вполне предсказуемо, что галочка была в графе "да". Алтайская коммунистка Мария Прусакова написала, что ей за фото с галочкой "нет" пригрозили полицией. Впрочем, будет здесь и несколько "да" (и на какие-то замечания в свой адрес поставившие их депутаты вовсе не жалуются). Но смотрите все сами (фото листаются стрелочками) в обзоре "Политсибру".

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев проголосовал дистанционно. Напомним, такая возможность была только в двух городах России. В Алтайском крае "дистанционки" не было.

А вот депутат ГД Наталья Кувшинова. Она, как и ее коллега Прокопьев, проголосовали досрочно.

Госдумец, глава алтайских спреведливороссов Александр Терентьев.

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко пришел на участок 1 июля. По его словам, поправки сохранят в стране стабильность.

Вице-спикер АКЗС Сергей Серов призвал проголосовать каждого.

Депутат АКЗС, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова. Она одна из немногих в регионе выставили фото с голосованием против.

Депутат АКЗС Андрей Абрамов.

Депутат АКЗС Андрей Осипов говорит, что проголосовал за.

Депутат АКЗС, глава исполкома алтайской "Единой России" Денис Голобородько. Это видео и его можно посмотреть прямо здесь.

Депутат АКЗС (кстати, официально - самый богатый) Дмитрий Аганов.

А вот фото с голосования депутата АКЗС Татьяны Ильюченко.

Депутат АКЗС Максим Степин бюллетень показывает, но разглядеть галочку сложно (впрочем, вряд ли она в окошке "нет").

Депутата АКЗС Игорь Пляко, который голосовал "с волнением и ответственностью".

Спортсмен, член штаба ОНФ, депутат Барнаульской гордумы Иван Нифонтов голосовал вместе с супругой.

Член штаба ОНФ, депутат БГД Марина Понкрашева и депутат БГД, бизнесмен Кристина Юстус (выбрала ответ "да").

Сейчас и ниже депутаты БГД. Начнем с Ивана Огнева.

Дмитрий Абалымов.

Вячеслав Перерядов.

Алексей Маликов.

Евгений Носенко.