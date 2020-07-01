Избирком опровергает сообщения о нарушениях на голосовании по Конституции в Алтайском крае

Новости 01.07.2020 12:56 555

Нарушений на голосовании по Конституции в Алтайском крае не зафиксировано, сообщения о принуждения к голосованию не подтвердились. Об этом на онлайн-конференции 1 июля сообщила глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

"Фактов принуждения к голосования, безусловно, не установлено", - сказала Акимова.

37,6% жителей Алтайского края проголосовали за Конституцию досрочно Новости 01.07.2020 10:35

Так она ответила на вопрос журналистов о сообщениях о возможных нарушениях. На принуждение жаловались сотрудники нескольких предприятия города. В том числе МБУ "Благоустройство и озеленение Барнаула", завод "Ротор", ДК "Южный".

При этом Ирина Акимова подтвердила, что Избирком получил обращение от члена территориальной избирательной комиссии Центрального района Барнаула Владимира Лямкина. Он сообщает, что комиссии выезжали в коммерческие и бюджетные организации для централизованного голосования сотрудников.

"Вечером (30 июня 2020 года - прим.ред.) зарегистрировали заявления от члена ТИК центр района Владимира Лямкина. Избирком в курсе ситуации. Сегодня занимаемся, рассматриваем", - сказала Акимова.

Как сообщил Лямкин агентству "Банкфакс", у него есть информация о выездах в КАУ "Алтайский институт развития образования", в детский сад № 116, "Леруа Мерлен", в поликлиники, отделения пенсионного фонда и другие организации.

"Все вот это наше голосование по месту работы выглядит как спланированная и организованная акция по переводу голосования под контроль, чтобы повысить явку. У нас есть определенные сведения о том, что люди переписывают свои избирательные участки с места жительства на место работы. Была проведена систематическая работа, получено очень большое количество сигналов о том, как это происходило. На финальном этапе получается, что людей, условно говоря, сгоняют на голосование (...). Еще надо понимать, что в большинстве случаев это бюджетные организации, которые говорят, что нам в следующем году чего-то не дадут, если "плохо" проголосуем. Человек не может отказаться от участия и голосует в присутствии своих руководителей", - цитирует Лямкина агентство.

Нарушений не зафиксировано. Общественная палата оценила ход голосования в Алтайском крае Новости 30.06.2020 17:42

Ирина Акимова однозначно не ответила на вопрос: правомерно ли голосование непосредственно на рабочем месте. А лишь в очередной раз напомнила, что каждому избирателю должно быть предоставлено право отдать свой голос. И если ему удобнее не по прописке, а по месту пребывания, в том числе и на участке рядом с работой, то закон это позволяет.

Как она сама неоднократно рассказывала, если два варианта для голосования. Основной - это на стационарном или придомовом участке (по прописке или по заявлению по месту пребывания). Все списки "уличных" участков заранее утверждаются и все они - рядом с жилыми домами. Второй вариант - голосование на дому, если человек физически не может или опасается из-за коронавируса, выходить из дома.