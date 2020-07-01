Зоопарк на избирательном участке: в барнаульский лицей привезли медвежонка (фото)

Новости 01.07.2020 12:20 1796

На одном из избирательных участков жители увидели питомицу Барнаульского зоопарка - юную медведицу Глашу. Ей измерили температуру, и запустили в помещение, где проводится процедура голосования за поправки к Конституции.

Глаша проверила как работает участковая комиссия, пофотографировалась на фоне российского флага. На улице, где проходит голосование за звание Города трудовой доблести, Глаша вновь полезла инспектировать работу - утащила коробку с документацией, стащила ручку (но поставить отметку в опросном листе ей не дали), немного прикусила руку женщине-организатору, потом явно устала от повышенного внимания и ушла играть.

Сопровождающий Глашу заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев рассказал Политсибру, что Глашу привезли сюда по просьбе Регионального отделения "Единой России". Предполагается, таким образом привлечь внимание к голосованию.