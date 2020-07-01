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Явка на голосование по Конституции: на участки пришло 38,66% избирателей

Новости
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Явка на голосование по поправкам к Конституции в Алтайском крае к 10:00 утра составила 38,66%, сообщила глава региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

Таким образом, с 25 июня по 10 утра 1 июля в Алтайском крае свой выбор сделало 700 905 из 1 822 538 человек.

402 тысячи человек проголосовало в районах края. От общего числа сельских избирателей - 47%. Самые активно голосующие - Алейский (72%), Заринский (77%), Клюбчевсккий (72%), Родинский (78%) районы. В городах на участки уже пришло более 298 тысяч человек (30%о т общего числа горожан). Например, в Алейске явка составила 46%, в Барнауле – 34,9%.

Напомним, что 37,6% уже сделали свой выбор ранее, проголосовав досрочно.
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37,6% жителей Алтайского края проголосовали за Конституцию досрочно

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За шесть дней на участки пришло более 672 тысяч человек

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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