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Тест на коронавирус сдали более 5,5 тысяч членов избирательных комиссий Алтайского края

Новости
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5,5 тысяч членов избирательных комиссии Алтайского края сдали тест на коронавирус. Об этом на онлайн-конференции в день голосования по Конституции, 1 июля, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого Роспотребнадзора Лариса Зубова.

"Тестирование прошли более 37% членов комиссии. Это более 5,5 тысяч человек. Из 550 - именно методом ПЦР (выявляет наличие вируса в организме в данный момент - прим.ред.), - сказала Зубова.

Прежде всего, тест сдавали те, кто выходит на надомное голосование и работает в социальных учреждениях (домах престарелых, больницах).

Глава избирательной комиссии региона Ирина Акимова добавила, что положительный результаты был у 13 членов комиссии с правом решающего голоса. К работе их не допустили, заменили резервными сотрудниками. Всего в регионе работает около 15 тысяч членов комиссии.

В Алтайском крае из-за коронавируса заменили 13 членов избирательных комиссий

В Алтайском крае из-за коронавируса заменили 13 членов избирательных комиссий

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У них был выялен коронавирус

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#коронавирус #голосование #тест
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