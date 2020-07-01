37,6% жителей Алтайского края проголосовали за Конституцию досрочно

Новости 01.07.2020 10:35 1724

Более 672 тысяч жителей региона из 1,8 млн избирателей пришли на голосование по поправкам в Конституцию досрочно. Об этом на онлайн-конференции сообщила глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

"На 30 июня 672 тысячи жителей края проголосовали досрочно. Это 37,6 % от общего числа избирателей", - уточнила глава комиссии.

Активнее всего голосуют в Заринском, Ключевском, Суетском районах края. А также в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах.

Напомним, голосование по поправкам Конституции проходит в регионе семь дней: с 25 по 30 июня досрочно и в основной день - 1 июля. Работает 1779 основных участков (семь из них принимают людей без прописки) и 22 временных (в больницах, санаториях, СИЗО). Всего в регионе 1 млн 822 тысяч избирателей.

"Горячая линия" Избиркома: 8(3852) 36-30-62.