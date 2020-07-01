Геннадий Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Новости 01.07.2020 10:30 2523

Нового пандемического подъема заболеваемости COVID-19 в России и в мире не произойдет, передаёт «Интерфакс» слова депутата Госдумы, академика РАН, экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

«Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена не происходит и уже не произойдет. Это является особенностью данного вируса. А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не произойдет», - заявил Онищенко.

Депутат напомнил, что зафиксированные ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали, как мутирует грипп. По его словам, на данный момент пандемического подъема заболеваемости COVID-19 «даже сейчас не произошло».

«На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших», - указал Онищенко.

Также академик призвал официальные органы «говорить людям научно обоснованную объективную информацию, и, даже если есть какие-то причины, то не пугать людей».

Между тем, ситуация в Алтайском крае продолжает ухудшаться: ежедневно региональный оперштаб сообщает о новых заразившихся и смертях от коронавируса.