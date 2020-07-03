В Барнауле досрочно дали горячую воду

Новости 01.07.2020 9:55 662

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают досрочную подачу горячей воды (ГВС) потребителям контура Барнаульской ТЭЦ-2. По состоянию на 30 июня, ресурс уже появился у 37 983 жителей краевой столицы. По плану энергетики должны были возобновить подачу только по окончании второго этапа испытаний – 6 июля.

Досрочный запуск горячей воды для части жителей Барнаула энергетики начали после проведения первого этапа гидравлических испытаний. Он завершился 22 июня и на сегодняшний день специалисты компании уже полностью восстановили ГВС в 216 многоквартирных домах, 14 детских садах, 5 школах, нескольких постройках частного сектора и административных зданиях. Это стало возможным там, где тепловые сети около жилых домов или уже отремонтированы, или совсем не нуждались в ремонте после испытаний. Горячая вода уже возвращена жителям части домов Центрального, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов города. Объекты, где появилась горячая вода, отмечены на интерактивной карте. Они обозначены зеленым цветом.

6 июля в Барнауле завершится второй этап испытаний – ремонты тепловых сетей, где были найдены повреждения в первую неделю опрессовки. Досрочное подключение потребителей энергетики СГК будет вести на всех участках, где это возможно сделать до фактической даты завершения работ. Все адреса также будут отмечены на интерактивной карте.