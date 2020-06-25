Жители еще одного алтайского села грозятся перекрыть улицу из-за тотального отсутствия воды

Новости 01.07.2020 9:20 473

Жители Усть-Калманки написали несколько коллективных жалоб на отсутствие воды у половины поселка в местную администрацию, прокуратуру района и края и региональное правительство.

Проблеме более 10 лет, но. Если в прошлые годы воду можно дождаться хотя бы ночью, то в этом году нет и этой возможности. Воду обещали подвозить, но нечасто и почему-то платно: 500 рублей за машину.

Глава Усть-Калманского района Виктор Наумов пояснил "Толку" что питьевую воду развозит только одна машина, еще одна — техническую. Машин не хватает.

"Люди пожаловались на цену в 500 рублей буквально сегодня. Я сейчас разбираюсь с этой проблемой. До этого речи о платном подвозе вообще не шло: когда я вел переговоры с МУП "Усть-Калманское ЖКХ". Может быть, это частники какие-то развозят, не берусь пока утверждать", - рассказал глава.

Он также подтвердил, что ситуация в райцентре "ухудшилась" до состояния "критической", так как основная скважина, которая давала ранее 20 кубов воды теперь ее не дает вообще.

"Ушла вода, и точную причину мы не знаем. Засуха стоит, вот и все. Даже в Чарыше уровень воды упал. У нас и в других селах начались аналогичные проблемы", - пояснил он.

Летний водопровод способен обеспечить водой лишь пятую часть села. И его регулярно приходится ремонтировать.

"В этом году его запустили раньше обычного, он работает с 16 до 22 часов. Но он не резиновый", - говорит Виктор Наумов.

Нехватку воды испытывают не только люди, но и предприятия. Это Усть-Калманский маслосырзавод и компания по выращиванию зерновых культур "Агро-Восточный". Недавно их проверяла прокуратура по жалобам жителей, уверенных, что нехватка воды происходит в том числе по их вине. Нарушений не выявили, но сельчане считают, что те просто вовремя перекрыли краны.

Районные власти говорят, что новые собственные скважины в селе пробурить не получится - центр села стоит на плите, которую невозможно пробурить.

«Бур просто не идет дальше определенной глубины. Гидрогеологи работают, мы ждем заключения, чтобы деньги на бесполезное бурение не тратить», - пояснил Виктор Наумов.

Но жители села в эти пояснения не верят.

"Все это брехня. Мы тут по 15-20 лет живем, и все это время слышим одно и то же про эти скважины. Они красиво говорят, а сделанного ничего не видать. И вот такая свистопляска каждое лето. Мы вот сегодня собрались снова и решили: еще неделю посмотрим и будем бунтовать. Перекроем улицу в знак протеста. Мы устали", - говорят усть-калманцы.