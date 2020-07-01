В Алтайском крае из-за коронавируса заменили 13 членов избирательных комиссий

Новости 01.07.2020 8:30 1978

С 8 утра в Алтайском крае начали работу участки для общероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ. Всего участков 1779, как неоднократно отмечали представители краевой избирательной комиссии, голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

Члены избирательных комиссий даже сдавали тесты на коронавирус. Как сообщает Тайга инфо, у 13 из них они оказались положительными.

Как пояснила глава крайизбиркома Ирина Акимова, их пришлось заменить:

«[Эпидемиологическая] ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная. Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала», - пояснила она.

Ранее Ирина Акимова расказывала, что в регионе было организованное тестирование для членов избирательных комиссий. Для части оно было обязательным, остальные проходили его в добровольном порядке, об отказах речи не шло.

Кстати, аналогичная ситуация произошла в Омске, там выявлено 17 случаев коронавируса среди членов избиркома.