Как зарегистрировать товарный знак?

Новости 30.06.2020 20:30 525

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Алексей Александров рассказал о нюансах регистрации товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ (ст. 1479 ГК РФ). Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ (ст. 1480 ГК РФ).

Подача заявки

Предусмотренная законодательством процедура регистрации товарного знака предполагает, прежде всего, необходимость подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Такая заявка (заявка на товарный знак) подается в Роспатент юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем) (п. 1 ст. 1492 ГК РФ). В силу п. 2 той же статьи заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку. Она должна содержать сведения, перечисленные в п. 3 ст. 1492 ГК РФ:

Заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;

Заявляемое обозначение;

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ);

Описание заявляемого обозначения.

Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку (п. 4 ст. 1492 ГК РФ).

Заявка на товарный знак подается на русском языке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем в течение двух месяцев со дня направления ему Роспатентом уведомления о необходимости выполнения данного требования (п. 6 ст. 1492 ГК РФ).

Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака и прилагаемым к ней документам, а также их формы утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482.

Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в Роспатент документов, предусмотренных подпунктами 1-3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ, а если они представлены не одновременно - день поступления последнего документа (п. 8 указанной статьи). Заявка может быть отозвана заявителем на любой стадии ее рассмотрения, но не позднее даты государственной регистрации товарного знака (п. 1 ст. 1502 ГК РФ).

Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки

Экспертиза заявки на товарный знак проводится Роспатентом и включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки. Изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. В период проведения экспертизы заявки на товарный знак Роспатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно (п.п. 1-4 ст. 1497 ГК РФ).

Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы Роспатент уведомляет заявителя. Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в соответствии с п. 8 ст. 1492 ГК РФ (ст. 1498 ГК РФ).

По заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы, Роспатент проводит экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. В ходе этой экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п.п. 1-7, подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака (п. 1 ст. 1499 ГК РФ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака Роспатент принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории РФ (п. 2 ст. 1499 ГК РФ).

Решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено Роспатентом до регистрации товарного знака в связи с обстоятельствами, перечисленными в п. 4 ст. 1499 ГК РФ.

Государственная регистрация товарного знака

На основании решения о государственной регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений (п. 1 ст. 1503 ГК РФ). Если заявителем не уплачена в установленном порядке вышеуказанная пошлина, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения Роспатента (п. 2 ст. 1503 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак выдается Роспатентом в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (п. 1 ст. 1504 ГК РФ). Форма свидетельства и перечень указываемых в нем сведений установлены упомянутым приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482.

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со ст. 1503 ГК РФ, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене ("Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров") незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений (ст. 1506 ГК РФ).

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.