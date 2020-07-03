Чем обосновать нарушение срока исполнения договора в условиях пандемии?

Новости 30.06.2020 14:15 287

Если были нарушены сроки исполнения договора в условиях пандемии коронавируса и от контрагента получена претензия, то чем обосновать причины просрочки при ответе на претензию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Лариса Амирова.

По словам эксперта, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).

Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 дни с 30 марта по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Это свидетельствует о наличии формальных оснований для применения в гражданско-правовых отношениях правил ст. 193 ГК РФ в случае, если последний день срока приходится на любой день в пределах вышеуказанного периода (а не только на субботу или воскресенье). Подобная логика отражена, например, в информационном письме Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-31/32, в котором указано на то, что если последний день срока исполнения клиентом обязательства, возникшего в связи с предоставлением кредита (займа), приходится на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, днем окончания срока считается ближайший следующий рабочий день (на сегодняшний день эта позиция скорректирована Банком России).

Правовой смысл ст. 193 ГК РФ состоит, в частности, в предоставлении участникам гражданско-правовых отношений возможности исполнения обязательств, в том числе с учетом установленного ст. 113 ТК РФ запрета работы (за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом) в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом надлежит учитывать, что положения ст. 193 ГК РФ рассчитаны не на чрезвычайные обстоятельства, а на обычные условия гражданского оборота, которые, как известно, не предполагают возможности существования столь длительных периодов, в пределах которых нерабочие дни следуют подряд, как в нынешней ситуации. В этом смысле, на наш взгляд, вопрос о наличии оснований для применения ст. 193 ГК РФ к срокам, истекающим в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г., должен решаться индивидуально, в зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе с учетом того, распространяется ли на контрагента действие Указа N 239, а также иных правовых актов, ограничивающих возможность осуществления деятельности в период введения режима повышенной готовности.

Разъяснения по этому вопросу приведены в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020, далее - Обзор. Так, Верховный Суд РФ указал, что нерабочие дни, объявленные таковыми Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239, не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию Гражданским кодексом РФ. В связи с этим само по себе установление нерабочих дней в указанный период не влияет на порядок исчисления сроков.

Нюансы

В сложившейся ситуации необходимо учитывать, что в ряде случаев в дни, объявленные Указами Президента РФ нерабочими, препятствия к исполнению обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев такое исполнение полностью невозможно. То есть при отсутствии иных оснований для освобождения от ответственности за неисполнение обязательства (ст. 401 ГК РФ) установление нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. само по себе основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ не является.

Однако если обстоятельства, препятствующие своевременному исполнению обязательства, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела могут быть квалифицированы в качестве непреодолимой силы, должник не несет ответственности за просрочку исполнения, а кредитор вправе отказаться от договора, утратившего для него интерес в связи с просрочкой. Если кредитор не отказался от договора, должник после отпадения обстоятельств непреодолимой силы обязан исполнить обязательство в разумный срок.

В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы или принятие актов органов государственной власти (местного самоуправления) привели к полной или частичной объективной невозможности исполнения обязательства, имеющей постоянный (неустранимый) характер, данное обязательство прекращается полностью или в соответствующей части на основании ст. 416 ГК РФ и ст. 417 ГК РФ.

При этом признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.). Обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие критериям обстоятельств непреодолимой силы и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

Например, как отмечается в информации Торгово-промышленной палаты РФ, нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020 г. могут признаваться обстоятельством непреодолимой силы при исполнении договорных обязательств, если будет установлено, что по этой причине субъект предпринимательской деятельности в указанный период не имел реальной возможности производить товары, выполнять работы, оказывать услуги или осуществлять иные действия и, как следствие, исполнить свои договорные обязательства в полном объеме или в установленные сроки; при этом Торгово-промышленной палатой РФ приводится примерный перечень документов, подтверждающих отсутствие такой возможности.

Таким образом, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков. При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.