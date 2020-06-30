Стала известна явка в регионах Сибири за день до голосования по Конституции

В Алтайском крае проживают 1 822 538 человек, имеющих на 1 июля 2020 года право голоса. В среду, 1 июля, пройдет финальный день всероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию России.
По данным ЦИК на вторник, 30 июня, в голосовании приняли участие 541 908 человек, то показывает явку на уровне 29,7%. Ожидается, что большая часть населения проголосует именно 1 июля, так как день голосования в стране объявлен официальным выходным.
Больше всего проголосовавших сибиряков оказалось в Кемеровской области – 1 290 339 человек. На втором месте находится Красноярский край - 763 970 человек. На третьем месте Омская область, где свой голос отдали 750 056 местных жителей.
Далее данные распределились следующим образом:
Всего по России в голосовании уже приняли участие 49 649 010 человек. Отметим, что ряд экспертов ранее предположили, что явка в Алтайском крае составит в районе 56%.
Как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае?