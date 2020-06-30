Стала известна явка в регионах Сибири за день до голосования по Конституции

Новости 30.06.2020 18:45 2578

В Алтайском крае проживают 1 822 538 человек, имеющих на 1 июля 2020 года право голоса. В среду, 1 июля, пройдет финальный день всероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию России.

По данным ЦИК на вторник, 30 июня, в голосовании приняли участие 541 908 человек, то показывает явку на уровне 29,7%. Ожидается, что большая часть населения проголосует именно 1 июля, так как день голосования в стране объявлен официальным выходным.

Больше всего проголосовавших сибиряков оказалось в Кемеровской области – 1 290 339 человек. На втором месте находится Красноярский край - 763 970 человек. На третьем месте Омская область, где свой голос отдали 750 056 местных жителей.

Далее данные распределились следующим образом:

Новосибирская область - 597 886

Алтайский край - 541 908

Иркутская область - 416 822

Томская область - 209 132

Тыва - 143 416

Хакасия - 129 689

Республика Алтай - 53 368

Всего по России в голосовании уже приняли участие 49 649 010 человек. Отметим, что ряд экспертов ранее предположили, что явка в Алтайском крае составит в районе 56%.