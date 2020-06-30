Нарушений не зафиксировано. Общественная палата оценила ход голосования в Алтайском крае

Новости 30.06.2020 17:42 2400

Голосование по поправкам в Конституцию проходит прозрачно, открыто и максимально безопасно.На сегодняшний день в Алтайском крае проголосовали почти 30% жителей. Никаких жалоб не поступало, нарушений не зафиксировано. Об этом в ходе инспектирования избирательного участка № 227 в Барнауле сказали член Общественной палаты региона Татьяна Величко и глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Жалоб нет

Общественная палата является куратором наблюдения на общероссийском голосовании и направила на участки почти 10 тысяч наблюдателей.

Представитель ОПАК Татьяна Величко высоко оценила организацию голосования в регионе.

"Мы - общественники - активно подключились к процессу. Я лично посетила несколько стационарных и придомовых участков, пообщалась с избирателями, членами комиссий. И могу сказать, что все очень качественно, на уровне. Люди рассказывают, что им очень удобно, что для голосования есть не один день, как обычно, а целая неделя. А также, что сделать это можно буквально во дворе своего дома", - сказала она.

А в подтверждение своих слов привела статистику звонков на "горячую линию" по Конституции. Уже поступило более 580 вопросов. Большинство обращавшихся уточняли номер участка, где будут придомовые пункты или просили рассказать о поправках.

"Пока по Алтайскому краю никаких замечаний не было. Ничего криминального не произошло, жалоб не поступало. Надеюсь, так и будет", - добавила Татьяна Величко.

Об этом сказала и Ирина Акимова: нарушений не зафиксировано. Голосование проходит прозрачно и безопасно.

Разведение потоков

Татьяна Величко и Ирина Акимова проверили, как организовано наблюдение и в целом работа на участке № 227 (Короленко, 13, школа № 1). И назвали его образцово-показательным. Благодаря большому помещению (спортивный зал), здесь так организовали процесс, что и дистанция соблюдается, и урна на приличном расстоянии от всех постоянных участников процесса, но при этом просматривается, есть отдельный вход и отдельный выход. И, что самое главное, здесь полностью соблюдены меры санитарной безопасности.

По словам Ирины Акимовой, такое помещение очень удобно для разведения потоков людей и позволяет работать в особых условиях. Ведь главное в этом голосовании - дать каждому право высказать свое мнение, максимально обезопасив от заражения коронавирусом.

"Например, кабинки для голосования по требованиям санитарной безопасности не должны иметь шторок с одной стороны. Здесь они открытой стороной стоят у стен, что позволяет избирателям сделать свой выбор в уединении и сохраняется тайна волеизъявления", - подчеркнула глава Избиркома.

И добавила, что максимальные меры безопасности обеспечены на всех участках. Везде на входе измеряют температуру, выдают одноразовую маску, перчатки, индивидуальную ручку для голосования. Дают антисептик для обработки руки. На самом участке человеку даже не придется ничего касаться (хотя в любом случае все поверхности регулярно протирают), кроме выдаваемого бюллетеня. Паспорт предоставляется в развернутом виде, давать его члену комиссии не нужно. В книге для учета избирателей каждый расписывается своей ручкой, то же и в кабинке для голосования. Поставил галочку, скинул лист в урну и вышел через отдельные двери.

Кроме того, многие члены комиссии прошли тестирование на коронавирус. И всегда работают только в масках.

Идут семьями

Один из трех наблюдателей участка № 227 - Алевтина Дятлова. Она рассказала "Политсибру", что люди голосуют активно (за первые пять дней явка здесь превысила 28% - прим.ред.), но самый пик здесь ждут, конечно, в основной день, 1 июля.

"Многие хотят прийти на участок именно в этот день. Он такой, более знаковый. Но и очень многие рады, что могут проголосовать досрочно. С первые дни, 25-26 июня было много избирателей, несмотря на рабочий день. И идут, кстати, не только пенсионеры, но и молодежь, и люди среднего возраста. Часто приходят семьями.Я думаю, что явка будет высокая", - рассказала она.

Алевтина Дятлова - учитель истории и общества в школе № 1 (именно здесь и расположен участок). Говорит, что в таком статусе участвует в голосовании в первый раз и опыт ей будет полезен в работе, ведь время внесения поправок в Конституцию непременно войдет в историю.

Свою лепту в нее внесут и тысячи наблюдателей, работающих на 1801 участке в Алтайском крае.

"Наша главная задача - проследить, чтобы все было честно, прозрачно и безопасно. И на нашем участке именно так и происходит. Мне не известны случаи, когда кто-то голосовал по принуждению. Вопросов почти нет. Организация четкая, и люди, наверное, все уже знают, как должно проходить голосование. Да и к маскам-перчаткам-антисептикам уже привыкли все", - заверила она.

Напомним, что 1 июля - последний день голосования по внесению поправок в Конституцию. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00. Для участия достаточно иметь при себе паспорт с пропиской. Если вы не прикреплялись к другому участку, то найти свой можно через сервис Избирательной комиссии. На участках краевой в этот день пройдет еще одно голосование - о присвоении Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Два повода, чтобы прийти.

Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования.