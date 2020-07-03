Алтай-Кокс помогает заринским школам в организации ЕГЭ

Новости 30.06.2020 17:15 489

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - помог администрации Заринска соблюсти санитарно-гигиенические нормы в пунктах сдачи единых государственных экзаменов.

По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах должны быть санитайзеры, а организаторов, наблюдающих и выпускников, просят носить маски и перчатки.

В образовательные учреждения передали 10 тысяч медицинских масок, 4 тысячи защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей. На эти цели фонд выделил более 700 тысяч рублей.

«Мы поддерживаем Заринск в стремлении провести единые государственные экзамены по новым санитарным требованиям в связи с пандемией COVID-19. Мы стремимся поддержать жителей города в борьбе с инфекцией», - прокомментировал член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Благотворительный фонд «Милосердие» выделит 500 млн рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.