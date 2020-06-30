Когда смогут открыться турбазы в Горном Алтае?

Новости 30.06.2020 16:54 1297

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, при каких условиях в регионе возобновится работа туристических объектов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«В ближайшее время состоится заседание оперштаба, где будет рассмотрен вопрос по переходу к следующему этапу снятия ограничительных мер и открытию туристических баз и предприятий общепита с 3 июля при условии строгого соблюдения всех необходимых санитарных норм безопасности», – заявил глава региона.

Ранее для туристических объектов и предприятий общепита были разработаны рекомендации, касающиеся строгого соблюдения санитарных норм и правил – более частая дезинфекция и уборка помещений, наличие дезсредств, бактерицидных ламп, измерение температуры у прибывающих гостей, масочный режим, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены отдыхающих. Также в рекомендации включены обязательные ограничения по проведению массовых мероприятий и организация питания с доставкой в номер.

Олег Хорохордин подчеркнул, что снижение ограничительных мер на данном этапе не коснётся Кош-Агачского района, где по-прежнему сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Только за последнюю неделю прирост заболевших коронавирусом в Кош-Агачском районе составил 126 человек. Наибольшее число случаев заболевания в районе зарегистрировано в селе Кош-Агач.