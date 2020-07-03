ВТБ в полтора раза увеличил выдачу ипотеки в Алтайском крае

Новости 30.06.2020 18:10 629

По итогам пяти месяцев 2020 года ВТБ предоставил жителям Алтайского края 2,8 тысяч ипотечных кредитов на 4,4 млрд рублей, увеличив объем продаж на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из основным факторов, позволивших сохранить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5% годовых. По итогам двух месяцев работы в крае клиенты ВТБ провели по ней уже около 400 сделок на сумму свыше 650 млн рублей. В общем объеме ипотечных выдач в мае доля кредитов по программе «Ипотека с господдержкой 2020» составляет 31%.

«Мы отмечаем, что спрос на ипотечные продукты среди жителей края остается высоким на протяжении всех весенних месяцев, – прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. - Во многом это связано с возможностью участия в программе льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых – сегодня она занимает треть в общем объеме наших продаж. А недавнее снижение минимальной величины первоначального взноса до 15% по данной программе делает ее еще более доступной для населения».

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит на квартиры в новостройках по льготной ставке 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, на покупку жилья в Алтайском крае и других регионах страны составляет 3 млн рублей и 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок ипотеки – до 30 лет. Льготная ставка действует в течение всего срока кредита при условии комплексного страхования.

Кроме того, с 22 июня ВТБ запустил собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п.

Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (в том числе если объект не подходит под условия господдержки). Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%.