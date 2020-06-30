Студенты педуниверситета очистят почитаемые природные родники Алтайского края

В Алтайском государственном педагогическом университете началась реализация проекта «Родники нашей памяти». Данный проект, разработанный под руководством профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой, в марте этого года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи и поддержан грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В рамках проекта в течение года студенты педуниверситета совместно со школьниками проведут исследования родников, их очистку, запишут и опубликуют легенды, истории, связанные с родниками. По плану проекта «Родники нашей памяти» отряд студентов исторического факультета – будущих организаторов туризма и экскурсий – в середине июля отправится для выполнения работ по благоустройству наиболее известных и почитаемых природных родников. Научный руководитель проекта Ольга Труевцева посетила объекты в Заринском и Первомайском районах и согласовала виды и объёмы работ, которые предстоит выполнить студентам.
Первым объектом экспедиционного отряда станет святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря, построенного в начале ХХ века. Он находится между сёлами Среднекрасилово и Староглушенка Заринского района в пойме Чумыша на крутом склоне оврага. Подземный комплекс создавался по образу Киево-Печерской лавры монахом Даниилом и его добровольным помощником из местных жителей. Ежегодно в середине июля проводится крестный ход из Заринска к святому источнику, а также организуются паломнические поездки из Барнаула. Отряду предстоит очистить территорию от бытового мусора, отремонтировать купальню, лестницу, ведущую к источнику.
Следующим объектом экспедиции станет Святой источник Александро-Невского пещерного скита близ села Жуланиха, известный с начала ХХ века. Возле почитаемого родника в пещерах селились монахи, образовавшие подземный скит, вошедший в Томскую епархию. В 1919 году все обитатели скита (22 человека) были расстреляны по одной версии партизанами Рогова, по другой – бандитами Новосёлова и похоронены местными жителями в братской могиле у святого источника. Студентам предстоит отремонтировать купальню, покрыть антисептической краской колодец источника, деревянные перила террасы.
Наиболее известным сакральным источником Алтайского края считается Святой ключ вблизи села Сорочий Лог. В 2010 году постановлением администрации Алтайского края он был объявлен «Памятником природы краевого значения». Этот источник, почитаемый верующими как чудотворный, известен более ста лет. В советское время здесь стихийно сформировался скит, обитатели которого преследовались властями. В середине 1990-х годов он был воссоздан в новом качестве как женский скит Иоанна Крестителя. Сегодня здесь расширяется комплекс сооружений Иоанно-Предтеченского Архиерейского подворья. К Святому ключу ежегодно съезжаются сотни паломников не только со всей России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Студенты педагогического университета отремонтируют и обработают антисептическим покрытием террасу у родника.
«Храмами надо наполнять в первую очередь людей, а не города», - говорит настоятель храма-часовни на Свято-Никольском источнике