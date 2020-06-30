Студенты педуниверситета очистят почитаемые природные родники Алтайского края

Новости 30.06.2020 16:15 67

В Алтайском государственном педагогическом университете началась реализация проекта «Родники нашей памяти». Данный проект, разработанный под руководством профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой, в марте этого года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи и поддержан грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В рамках проекта в течение года студенты педуниверситета совместно со школьниками проведут исследования родников, их очистку, запишут и опубликуют легенды, истории, связанные с родниками. По плану проекта «Родники нашей памяти» отряд студентов исторического факультета – будущих организаторов туризма и экскурсий – в середине июля отправится для выполнения работ по благоустройству наиболее известных и почитаемых природных родников. Научный руководитель проекта Ольга Труевцева посетила объекты в Заринском и Первомайском районах и согласовала виды и объёмы работ, которые предстоит выполнить студентам.

Святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря

Первым объектом экспедиционного отряда станет святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря, построенного в начале ХХ века. Он находится между сёлами Среднекрасилово и Староглушенка Заринского района в пойме Чумыша на крутом склоне оврага. Подземный комплекс создавался по образу Киево-Печерской лавры монахом Даниилом и его добровольным помощником из местных жителей. Ежегодно в середине июля проводится крестный ход из Заринска к святому источнику, а также организуются паломнические поездки из Барнаула. Отряду предстоит очистить территорию от бытового мусора, отремонтировать купальню, лестницу, ведущую к источнику.

Святой источник Александро-Невского пещерного скита

Следующим объектом экспедиции станет Святой источник Александро-Невского пещерного скита близ села Жуланиха, известный с начала ХХ века. Возле почитаемого родника в пещерах селились монахи, образовавшие подземный скит, вошедший в Томскую епархию. В 1919 году все обитатели скита (22 человека) были расстреляны по одной версии партизанами Рогова, по другой – бандитами Новосёлова и похоронены местными жителями в братской могиле у святого источника. Студентам предстоит отремонтировать купальню, покрыть антисептической краской колодец источника, деревянные перила террасы.

Святой ключ вблизи села Сорочий Лог

Наиболее известным сакральным источником Алтайского края считается Святой ключ вблизи села Сорочий Лог. В 2010 году постановлением администрации Алтайского края он был объявлен «Памятником природы краевого значения». Этот источник, почитаемый верующими как чудотворный, известен более ста лет. В советское время здесь стихийно сформировался скит, обитатели которого преследовались властями. В середине 1990-х годов он был воссоздан в новом качестве как женский скит Иоанна Крестителя. Сегодня здесь расширяется комплекс сооружений Иоанно-Предтеченского Архиерейского подворья. К Святому ключу ежегодно съезжаются сотни паломников не только со всей России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Студенты педагогического университета отремонтируют и обработают антисептическим покрытием террасу у родника.