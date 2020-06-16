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Какие больницы в Алтайском крае вернулись к оказанию плановой медпомощи?

Новости
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Шесть больниц в Алтайском крае вернулись к режиму оказания плановой медицинской помощи. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил региональный Оперштаб.

В число доступных медучреждений вошли:

  1. Алейская ЦРБ
  2. Шипуновская ЦРБ
  3. Ельцовская ЦРБ
  4. Косихинская ЦРБ
  5. Первомайская ЦРБ им. А. Ф. Воробьева
  6. Красногорская ЦРБ

Поэтапный переход медицинских учреждений в сторону оказания плановой медицинской помощи начался в рамках соответствующего поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Всего предусмотрено еще два этапа, в рамках которых число учреждений для плановой медицинской помощи в регионе будет расти. Что касается Барнаула, то из-за высокого числа заболевающих каждый день, плановая медпомощь по-прежнему ограничена.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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