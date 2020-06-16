Какие больницы в Алтайском крае вернулись к оказанию плановой медпомощи?

Новости 30.06.2020 15:50 154

Шесть больниц в Алтайском крае вернулись к режиму оказания плановой медицинской помощи. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил региональный Оперштаб.

В число доступных медучреждений вошли:

Алейская ЦРБ Шипуновская ЦРБ Ельцовская ЦРБ Косихинская ЦРБ Первомайская ЦРБ им. А. Ф. Воробьева Красногорская ЦРБ

Поэтапный переход медицинских учреждений в сторону оказания плановой медицинской помощи начался в рамках соответствующего поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Всего предусмотрено еще два этапа, в рамках которых число учреждений для плановой медицинской помощи в регионе будет расти. Что касается Барнаула, то из-за высокого числа заболевающих каждый день, плановая медпомощь по-прежнему ограничена.