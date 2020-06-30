Стало известно, когда алтайские школьники сядут за парты

Новости 30.06.2020 15:20 156

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что новый учебный год в российских школах начнется по плану 1 сентября.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети - они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», - приводит слова министра «Известия».

Он подчеркнул, что в регионах проводится работа по усилению мер эпидемиологической безопасности.

Между тем родители в социальных сетях активно обсуждают реализацию Федерального проекта «Цифровая обязательная среда». Родители беспокоятся, что в регионе в рамках федерального эксперимента могут ввести дистанционное обучение на постоянной основе и распространяют информацию о петиции против дистанционного образования, адресованной Министерству образования и науки РФ.

Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко рассказала, что проект создан не для того, чтобы внедрить дистанционное обучение вместо традиционного очного.

«Все эти меры были запланированы еще до эпидемии коронавируса, когда сам термин «дистанционное обучение» имел несколько иной смысл», - уточнила она.

Речь идет о техническом переоснащении школ: проведении высокоскоростного Интернета со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности, закупке новых компьютеров, программ к ним, презентационного оборудования и так далее. По словам Ильюченко речь идет о дополнительных к школьной программе возможностях учеников.

«Сейчас настала пора обновить техническое и программное оснащение школ, и Алтайскому краю очень повезло, что мы попали в число первых, кто получит для этого средства. Регионам выделены 3 миллиарда рублей для 1700 российских школ, участвующих в эксперименте. Поэтому хочу успокоить родителей. Сегодня в Алтайском крае ни в коем случае не идет речь о замене традиционного образования дистанционным», - заверила Татьяна Ильюченко.

Таким образом, речи о введении постоянного дистанционного образования не ведется. Однако, не исключено, что уже отработанную схему дистанционного обучения школы смогут использовать во время ограничительных мероприятий из-за сезонных подъемов заболеваемости гриппом и ОРВИ.