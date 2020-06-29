Как в условиях пандемии проходит голосование на Алтае - ФОТО

Новости 30.06.2020 14:50 231

1 июля завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Алтайском крае процесс идёт полным ходом. При этом, работают не только традиционные избирательные участки - члены участковых избирательных комиссий при необходимости посещают и квартиры.

Голосовать на дому могут люди с ограниченными физическими возможностями, больные и ухаживающие за ними, люди преклонного возраста. Кроме того, надомное голосование в период пандемии доступно гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции и опасающимся посещения мест массового скопления людей.