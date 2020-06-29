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Как в условиях пандемии проходит голосование на Алтае - ФОТО

Новости
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1 июля завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Алтайском крае процесс идёт полным ходом. При этом, работают не только традиционные избирательные участки - члены участковых избирательных комиссий при необходимости посещают и квартиры.

Голосовать на дому могут люди с ограниченными физическими возможностями, больные и ухаживающие за ними, люди преклонного возраста. Кроме того, надомное голосование в период пандемии доступно гражданам старше 65 лет,  находящимся на самоизоляции и опасающимся посещения мест массового скопления людей.

Не хотим назад в 90-е. Что говорят о поправках в Конституцию алтайские политики и общественники

Не хотим назад в 90-е. Что говорят о поправках в Конституцию алтайские политики и общественники

Мнения

Мнения сторонников и противников изменений основного закона страны

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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