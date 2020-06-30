Еще четыре смерти. Темпы заражения коронавирусом в Алтайском крае не снижаются

Новости 30.06.2020 13:30 343

По состоянию на вторник, 30 июня, в Алтайском крае зарегистрировано 76 заболевших коронавирусом, выздоровело –120 пациентов, зафиксировано четыре смертельных случая, один непосредственно от COVID-19. Всего в крае инфицированных - 3985, выписаны по выздоровлению - 2874. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Из числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Барнауле выявлено 31 человек, в Бийске – 13, Тальменском районе – 9, Михайловском районе – 7, Рубцовске – 3, Егорьевском районе – 2. В Заринске, Алтайском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Первомайском, Ребрихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах – по одному человеку.

Роспотребнадзор Алтайского края традиционно проводит работы по установлению круга контактных лиц, осуществляет контроль за их обследованием, меднаблюдением и финальной дезинфекции в очагах.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3985 человек, в том числе 399 детей до 17 лет включительно. 150 случаев – завозные (2 – из-за рубежа) 2507 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 515 – у больных внебольничной пневмонией, 1166 – у заболевших ОРВИ, в 2304 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 86, на аппарате ИВЛ- 29. Всего выздоровело – 2874 (2593 взрослых и 281 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 120 человек (взрослые – 103, дети – 17).

За сутки скончалось четыре человека: один - от COVID-19, трое - иные причины смерти. Всего за весмь период скончались – 76 взрослых, в том числе 34 случаев от COVID-19, 39 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Из числа заболевших 2018 человек – жители Барнаула, 1967. – жители других территорий Алтайского края.

На 30 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 829 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для снято с меднаблюдения 31891 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 194848 человек.