Несчастливое число алтайского туризма: зарплата в отрасли снизилась на 13%

Новости 30.06.2020 12:20 452

Алтайкрайстат опубликовал данные о средней зарплате в регионе за январь-апрель 2020 года. Согласно статистике, в апреле она снизилась на 1,6% по сравнению с мартом. Средняя зарплата работников сферы общепита и гостиничного бизнеса стала на 13,3% меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщили «Политсибру» в сервисе поиска работы hh.ru, в мае туристическая отрасль вошла также в пятёрку антилидеров по динамике вакансий в Алтайском крае. По сравнению с апрелем, их количество снизилось вдвое (-51%), а к маю 2019 года падение составило 70%. Спрос на специалистов по продаже туристических услуг, а также официантов и барменов был минимален.

При этом, количество резюме в мае 2020 года выросло на 25% по сравнению с маем 2019-го. На одну вакансию в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» приходится около шести соискателей.

«В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туристических услуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений - сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года. Важно, что в самые непростые месяцы работодатели данной отрасли все же стремились не увольнять сотрудников, находить им иные варианты занятости - например, «переквалифицировали» официантов в курьеры. Сейчас идёт обратный процесс. В целом, сфера постепенно восстанавливается, однако до докризисных показателей пока далеко - многие компании закрылись или отложили планы по расширению в связи со сложившейся ситуацией, да и ограничения пока сняты не полностью», – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Прочие отрасли

В остальных отраслях в Алтайском крае самое серьёзное падение зафиксировано в сфере производства прицепов и полуприцепов – зарплата здесь сократилась на 25%. На 13,1% снизились заработки в категории «производство прочих готовых изделий», на 11% – в сфере транспорта, на 10,7% – предоставление «прочих видов услуг».

При этом, на 29,1% выросли доходы занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 17,8% – в области производства элетроэнергии, пара и.т.д., на 14% – лесозаготовщиков. Кроме того, росли грузоперевозки и операции с недвижимостью, а также зарплаты в сфере научной и технической деятельности.

В абсолютных цифрах зарплата в Алтайском крае остаётся самой маленькой в Сибирском федеральном округе – 27,8 тысяч рублей. Регион остаётся единственным субъектом РФ в Сибири, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей.