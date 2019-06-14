В бийском вузе разгорелся скандал из-за прошлогодних выборов ректора

Новости 30.06.2020 11:55 603

В Бийске продолжаются споры о выборах ректора педагогического вуза, которые состоялись еще в апреле 2019 года. С требованием об отставки нынешнего ректора выступает профессор-биолог Людмила Комарова, которую ранее заставили уволиться. Она обратилась в органы прокуратуры, сообщает «Бийское телевидение».

Причиной данного поступка Комаровой стала неэффективность работы ректора Людмилы Мокрецовой, которую на выборах поддержали 80% голосовавших. Сама Комарова утверждает, что изначально не была заинтересована в работе на посту ректора. Однако, состояние вуза и неудовлетворительные условия труда, из-за которых она ушла в 2016 году, заставили ее передумать. Она сетует на отсутствие премий сотрудникам, урезание зарплат, а также отсутствие оборудования для полноценных занятий.

«Тогда уволили всех лаборантов, закрыли все оборудование. Как можно преподавать "на пальцах" молекулярную генетику, биологическую химию, зоологию, генетику, не используя микроскопы, химреактивы?» – говорит Людмила Комарова.

Выборы, которые проиграла Комарова в прошлом году, по ее словам, прошли нечестно. На них не было наблюдателей, видеофиксации, голоса подсчитывали тайно, а счетную комиссию сформировали из сотрудников, подконтрольных руководству вуза. Кроме того, в кабинет приемной комиссии не пустили зампредседателя городской думы Бийска Елену Речкову.

С целью обжаловать итоги выборов, Комарова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру. Победившая тогда Мокрецова утверждает, что все прошло честно и без нарушений.

«Нас проверяли абсолютно все – прокуратура, МВД, министерство науки и высшего образования, госинспекция труда и другие организации. Мы предоставляли все документы, и ни одного замечания не было сделано ни по процедуре проведения, ни по нормативным документам», – объяснила Людмила Мокрецова.

Сотрудники вуза утверждают, что на выборах велась видеофиксация и присутствовали наблюдатели. Сейчас проверку соблюдения закона на выборах ректора проводит Генеральная прокуратура. Ее результаты будут известны позже.