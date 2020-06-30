Жители Алтайского края встретили актера Сергея Светлакова на одной из турбаз

Новости 30.06.2020 10:50 1107

Жительница Алтайского края во время отдыха в курортном комплексе «Altay Resort» в Республике Алтай встретила известного актера и шоу-мена Сергея Светлакова. Совместное фото она выложила в своих социальных сетях.

Выяснилось, что артист приехал туда не для работы, а только с целью отдыха. Время он проводит с женой и двумя детьми.

Стоит отметить, что «Политсибру» ранее писал, что комплекс «Altay Resort» продолжает прием гостей и туристов, несмотря на ограничительные меры со стороны губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина. Глава региона еще в апреле текущего года распорядился закрыть границы Республики до 1 июня, однако ряд туробъектов, включая «Altay Resort» активно принимали посетителей. Последний, к слову, позиционирует себя как «первый в Горном Алтае курортный комплекс премиум-класса, получивший пять звезд».

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Ранее, издание «Байкал 24» сообщало, что из-за ограничительных мер в Республике Алтай, большой поток туристов выберут соседний Алтайский край, который начал спешно готовить свои объекты под снятие ряда ограничений. Так, например, в регионе уже открыли 190 гостевых домов, 170 турбаз и 200 гостиниц. Пресс-служба правительства Алтайского края рапортовала, что с 8 июня в крае открыли санатории с медицинскими лицензиями на оказание оздоровительных услуг. Также возобновили работу летние кафе и турбазы.

«Уже сейчас туристическая инфраструктура Алтайского края переполнена посетителями. Владельцам пришлось закупить дезинфекторы и соблюдать правила семейного расселения», - сообщали в издании.

В противовес к этому, говорилось о предпринимателях в Горном Алтае, которые продолжают терпеть убытки, поскольку не могут принять посетителей, из-за чего потеряли доходы. А вот расходы на содержание своих территорий, оплата коммунальных услуг и зарплаты сотрудникам остались.

Несмотря на это, гости Республики постоянно выкладывают фото с отдыха на местных базах.