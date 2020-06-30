Вести «с полей»: председатель участковой избирательной комиссии в Барнауле рассказал о ходе текущего голосования по Конституции

Новости 30.06.2020 10:20 572

Всё ближе к своему завершению всероссийское голосование по поводу поправок в Конституцию. О том, как оно проходит в Барнауле, «Политсибру» расспросил человека, работающего непосредственно «в поле» – председателя участковой избирательной комиссии (УИК) №27 Сергея Швенко.

– Как давно вы работаете в избирательной комиссии?

– В качестве председателя УИК работаю уже на протяжении трёх лет, до этого имел опыт работы в комиссии, но в качестве наблюдателя. Меня этот процесс заинтересовал, понравился, я стал принимать участие в процедуре волеизъявления наших граждан. Участвовал в работе по переписи населения. Общение с людьми очень интересно – узнать реально их мнение, отношение ко всем процессам. По образованию я – педагог, работал пять лет в социальной сфере (в соцзащите), поэтому, работа с населением для меня близка. Четвёртый год уже я – председатель УИК. Работа очень ответственная, командная.

– Как проходила подготовка к текущей кампании по голосованию по поправкам в Конституцию? С какими новыми вызовами столкнулись?

– Кампания по принятию поправок в Конституцию оказалась весьма увлекательной. Обычно комиссия начинает подготовку за два-три месяца, то есть постепенно. Здесь ситуация развивалась очень динамично. Конечно, какую-то часть работы мы провели уже в марте, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и приостановлением действий по подготовке и проведению общероссийского голосования активная работа была возобновлена в июне. Поначалу, конечно, вопросы были, например, как это будет происходить и в каких форматах. Я, как председатель, сразу понял, что этот процесс будет не из лёгких, но сложности – укрепляют. Всю нашу команду мы настраивали именно на такое восприятие. Мы ожидали, что для нас, как членов комиссии, это будет новый богатый опыт.

При проведении общероссийского голосования принимаются исчерпывающие меры профилактики распространения инфекции. Использование средств индивидуальной защиты, антисептиков, перчаток, одноразовых ручек, различных пакетов для упаковки этих средств, термометрия на входе, дезинфекция помещений, и минимизация личных контактов – все это позволяет исключить риск заражения. Мы спокойны совершенно, оснащены средствами защиты полностью и с большим запасом – есть защитные экраны, маски и прочее. Руководство крайне ответственно подошло к обеспечению безопасности как членов УИК, так и граждан. Очень приятно работать, но в то же время надо признать, что достаточно тяжело, ведь участок открыт с 8.00 до 20.00 не один день, как мы привыкли в день голосования на выборах, а в течение всего периода голосования – с 25 июня по 1 июля.

– Как работается в новых условиях? Расскажите подробнее о ноу-хау нынешней кампании.

– ЦИК России предусмотрела новые форматы работы участковой избирательной комиссии с участниками голосования для обеспечения взаимной безопасности. Например, в списки уже внесены паспортные данные избирателей. Это позволяет существенно сократить время взаимодействия членов УИК с участниками голосования. Мы не берём паспорт в руки – человек открывает его и показывает. Сверяем данные, не тратя времени на их запись. Благодаря этому, процедура значительно ускорилась.

Для тех, кто работает со списками избирателей большим плюсом стало то, что теперь все граждане, которые открепились от моего участка, сейчас исключены из списка автоматически – нам предоставили списки, в которых открепившиеся исключены. Это очень облегчило работу, раньше мы их вычёркивали вручную.

Также на протяжении последнего времени списки избирателей у нас не пофамильные, а составлены по адресам – это тоже очень удобно. Когда пофамильно списки идут – их обработка несколько затрудняется. По домам проще разделить людей. У меня, как председателя УИК, есть карта участка, на которой отмечены все дома. Мы можем посчитать, сколько человек в доме проживает и поделить их между членами УИК по домам, то есть, примерно поровну.

– А какие новшества положительно оценивают сами голосующие?

– Среди избирателей на моём участке очень положительную оценку получила форма голосования вне помещения или, как стали называть участники голосования, придомовое голосование. Проходимость на таком голосовании очень высокая и люди говорят: «Спасибо вам большое, что вы пришли к нам во двор – нам не надо идти на участок». Участки разные и расположение УИК на них тоже различается в зависимости от нарезки. Если это – частный сектор, то участок зачастую бывает очень протяжённым. У меня как-то был такой. Количество избирателей то же самое, но участок занимает несколько километров, хотя в зоне, застроенной многоквартирными домами, он при том же количестве избирателей будет очень маленьким.

Тем, кто живёт в частном секторе, думаю, гораздо удобнее, когда участковая комиссия приезжает и располагается в шаговой доступности от их домов. Мы столкнулись с тем, что избиратели этому очень рады и благодарны за такую практику: «такого отношения к нам не было ещё никогда, спасибо, что приехали, очень удобно» – так говорили люди членам нашей комиссии. Также мы направляем отдельных членов комиссии подняться в квартиру, если человек маломобилен, болен и не может передвигаться, либо находится на самоизоляции или не может выйти к развёрнутому на улице пункту голосования по иной причине. Заявок на надомное голосование у нас не так много, поскольку спуститься и дойти до стола большинству избирателей, конечно, не трудно.

– Как полагаете, эти позитивные новшества останутся в практике после того, как пройдёт пандемия?

– Что касается новых форм голосования – это очень здорово. Не стоит бояться нового – время идёт, жизнь меняется. Мы тоже должны модернизироваться и перестраиваться.

Мы очень внимательно подходим к соблюдению рекомендаций органов санитарно-эпидемиологического надзора – использованию средств индивидуальной защиты, безопасности при организации процедуры голосования. Это новая реальность, в которой мы находимся. Прекрасно понимаю наших медиков, особенно работающих с больными коронавирусом. Халат, маска, защитный экран, шапочка, резиновые перчатки – в этом наборе может быть некомфортно. Я сейчас сам хожу на придомовое голосование и голосование на дому, встречаюсь с избирателями, поэтому на собственном опыте могу говорить – да, жарко. Но что поделать – надо. В целом, всё, конечно, терпимо.

– Голосование сейчас в самом разгаре. Много ли приходит людей? Что они говорят о голосовании?

– На придомовом голосовании людей, конечно, выходит больше, чем на участках в помещениях. Люди идут активно, много людей старшего поколения от 50 и выше. Идут сознательно, говорят, что это – очень важно, поскольку Конституция – наш главный закон и в голосовании по поводу её изменения действительно необходимо принять участие, поскольку многие из них носят фундаментальный характер. Это я вам не от себя сейчас говорю, а передаю реальные слова голосующих.

Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования.