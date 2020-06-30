Спасибо, что пришли. Как проходит надомное голосование по Конституции в Барнауле

Новости 30.06.2020 11:10 160

Право проголосовать на выборах, и, как в данном случае, по поправкам в Конституцию, имеет каждый избиратель страны. И власти обязаны предоставить всем такую возможность. В том числе и тем, кто не может прийти на участок. Или опасается делать это из-за пандемии. Как, например, жительница Барнаула, многодетная мама Евгения Свиридова. К ней члены участковой комиссии пришли на дом.

Такое время

Наблюдатель и несколько членов комиссии - все в масках, перчатках, халатах, шапочках и защитных экранах, а также полицейский в маске - такая делегация теперь приходит в квартиру или дом каждого, кто по каким-то причинам сам не может попасть на участок, но проголосовать хочет.

В квартиру не заходят, паспорт с пропиской в руки не берут (достаточно его самостоятельно открыть и показать), пакет с ручкой, маской, антисептической салфеткой и бюллетенем вешают на ручки двери или оставляют, где попросит избиратель. Поставил галочку, скинул в переносную урну и все - проголосовал.

"Мы рады, что нам дали возможность сделать это дома. В это непростое время я стараюсь свести все контакты до минимума и избегаю массового скопления людей. И при этом, как гражданин страны, я, конечно, считала необходимым принять участие в голосовании", - рассказала Евгения Свиридова, жительница дома на улице Димитрова.

Следующий адрес - проспект Комсомольский. Здесь в одной из квартир многоэтажного дома живет супружеская пара в возрасте. Говорят, что уже три месяца не выходят из дома из-за пандемии. Принять участие в историческом процессе очень хотели, но прийти на участок не рискнули.

Проголосовать на дому могут как и традиционные (для периода выборов) категории граждан: люди с ограниченными физическими возможностями, больные и ухаживающие за ними, люди преклонного возраста. Так и те, кто такое право получил только на период пандемии: граждане старше 65 лет, люди, находящиеся на самоизоляции и даже те, кто просто опасается посещать места массового скопления людей.

Чтобы бюллетень принесли вам на дом, нужно подать заявку в участковую избирательную комиссию. Не обязательно приходить лично, можно позвонить или передать просьбу через родственника, знакомого, социального работника или волонтера. Заявления принимаются до 17:00 1 июля.

Строгие правила безопасности

В день участковая избирательной комиссии № 224 делает по несколько таких выездов по своей территории. По словам председателя УИК Елены Акимовой, в основном на дом вызывают люди с ограниченными возможностями здоровья и преклонного возраста. Но есть уже несколько примеров и с многодетными семьями.

"Конечно, такое голосование очень удобно для людей, которые физически не могут сами прийти или опасаются делать это во время пандемии", - сказала Елена Акимова.

Она добавила, что на выезд выходят только те члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции, которые сдали тест на коронавирус и получили отрицательный результат. И, разумеется, все они соблюдают строгие правила санитарной безопасности.

"Нам никакой ковид не страшен. Хотя, конечно, в таком костюме жарко. Но такие сейчас условия", - добавила глава УИК.

О том же говорит и наблюдатель, член Общественной палаты Барнаула Александр Четвериков.

"Процесс для всех новый, сложности есть, в том числе и особая подготовка в каждому такому выеду. Мы стараемся соблюдать все правила безопасности от и до. Голосование проходит легитимно", - подчеркнул наблюдатель.

Разные форматы

Правительство и Избирательная комиссия региона организовали процедуру так, чтобы максимально развести потоки людей и по площадкам, и по времени.

Половина (905 из 1801) избирательных комиссии региона отрывают пункты для голосования не только по традиционным адресам: в школах, университетах, но и за пределами помещений.

В дни досрочного голосования, с 25 по 30 июня в Алтайском крае работает более 3,5 тысяч выездных площадок: на территории у многоквартирных домов и в общественных местах. Больше всего таких уличных участков в Барнауле. Они есть также в Заринске, Рубцовске, Бийске и других населенных пунктах.

Елена Акимова рассказала, что УИК № 224 организовал одну выездную площадку - на Чкалова, 21. За несколько часов здесь проголосовало 75 человек. Еще несколько централизованных выездов было на предприятия города, которые заранее прикрепились к участковой комиссии. Везде одни и те же меры безопасности: маски, перчатки, обработка рук и поверхностей, бесконтактное подтверждение личности, соблюдение тайны волеизъявления.

С учетом всех проголосовавших в первые дни голосования свою позицию по поправкам в Конституцию выразили уже более четверти всех избирателей, приписанных к данному участку. Основной поток ждут в главный день голосования - среду, 1 июля. И рассчитывают на хорошую явку.

По данным на 27 июня 2020 года включительно в Алтайском крае участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли 415 719 человек.

Елена Акимова также заверила, что комиссия строго соблюдает не только меры санитарной безопасности, но и правила учета голосов. Форматов много и чтобы не допустить повторного участия в процедуре, списки избирателей четко сверяют.

Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования.