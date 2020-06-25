Прокуратура проверила факты перебоев водоснабжения в Сибирской долине

Прокуратура Барнаула провела проверку по фактам жалоб жителей посёлка Сибирская долина на перебои в поставке холодной воды и её низкое качество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурор Барнаула Владимир Елизаров отметил, что владельцам водопроводных сетей законодательно запрещено препятствовать транспортировке воды потребителям и произвольно её отключать. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании владельца ресурсоснабжающей организации за самоуправство.
Ранее жители посёлка, не добившись мирного решения проблемы, выразили свой протест, выйдя на улицу и перекрыв Змеиногорский тракт.
Кроме того, прокуратура оценит своевременность и полноту мероприятий, проведенных органами местного самоуправления по организации водоснабжения микрорайона. 30 июня в 16 часов в помещении совета ТОС мкр. Сибирская долина прокуратура проведёт личный прием граждан по вопросам водоснабжения.
Жители возмущены постоянными перебоями с водоснабжением