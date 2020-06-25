«Ситуация не завершилась». ВОЗ заявила об ускорении коронавируса

Новости 30.06.2020 9:15 725

Прошло полгода с тех пор как всемирная организация здравоохранения получила первые сообщения о возникновении первых очагов инфекционного заболевания, вызывающего неизвестные пневмонии в Китае.

С тех пор в мире выявлено чуть менее 10,5 млн человек, инфицированных COVID-19, из них выздоровело на данный момент 5,6 млн, умерло более 500 тысяч человек. При этом ВОЗ предупреждает, что, несмотря на улучшения ситуации в некоторых государствах, пандемия не только не идет к завершению, а наоборот ускоряется.

«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - приводит его слова РИА «Новости».

По словам генерального директора новосибирского центра «Вектор» Рината Максютова, в России с начала эпидемии COVID-19 выявили уже более 100 штаммов коронавируса. За последние сутки, по данным сайта Стопкоронаирус, в стране было выявлено 6 719 новых случаев инфицирования, число больных в настоящее время составляет 228 560

В Алтайском крае ситуация с коронавирусом оценивается как неустойчивая и неблагоприятная. Ежедневно в регионе выявляется более 70 новых случаев. За последнюю неделю в регионе выявили 309 новых случаев инфицирования. За счет ежедневного увеличения количества выявленных случаев коэффициент распространения инфекции составляет 1,02. Тем не менее, в регионе уже заработали предприятия общественного питания, турбазы и гостевые дома могут принимать посетителей.