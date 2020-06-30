Маска и квартира в подарок: какие бонусы ждут жителей Сибири на голосовании 1 июля

Новости 30.06.2020 8:20 657

Россиян всячески мотивируют прийти на голосование 1 июля. Жителям регионов предлагают не только проголосовать, но и испытать удачу в разных конкурсах и викторинах. На кону электроника, машины и даже квартиры.

Уровень активности россиян на голосовании по поправкам в конституцию РФ, как предполагают эксперты, составит не менее 50-54%. И хоть формально порога явки нет, властям важно замотивировать граждан на участие в голосовании. В ход пошла не новая, но эффективная технология проведения розыгрышей.

Всех сомневающихся заманивают викторинами, где можно выиграть квартиру или смартфон, а каждому голосующему обещают вручить санитарный набор.

Чем порадуют участников голосования в регионах Сибири?

- В Алтайском крае выиграть ценный приз можно, сделав фото. Для участия нужно сделать селфи на фоне плаката #НашВыбор22 на избирательном участке, до 2 июля выложить фото с хештегами #нашвыбор22 и наименованием города или района в соцсети и ждать розыгрыша призов. На кону айфоны, планшеты, ноутбуки, электросамокат, телевизор и другие призы. Акцию проводит издательский дом «Регион». Все подробности участия можно посмотреть здесь .

Подобная акция уже проводилась в крае в единый день голосования, очевидно, что таким образом на участки можно привлечь больше молодежи.

В Красноярском крае после среди участников голосования будут разыгрывать не только смартфоны и электронику, но еще квартиры и автомобили. Принять участие в викторине без вложения средств сможет любой желающий. Главные условия – совершеннолетие и прописка на территории региона.

Викторина уже запущена, первые результаты озвучат 29 июня. Бланки выдают в специальных пунктах возле участков для голосования. Бланк напоминает обычный лотерейный билет, однако заявлен как викторина: на обороте пять вопросов на знание Конституции РФ и три варианта ответов к каждому из них.

Согласно положению красноярской викторины, она проводится по инициативе местного отделения «Ассоциации юристов России». Эта организация, по данным издания «Тайга.инфо», связана с губернатором Александром Уссом и муниципальными чиновниками из «Единой России».

- Похожая викторина пройдет и в Иркутской области. Будут разыграны три однокомнатных квартиры в Иркутске, пять автомобилей, 100 планшетов и 600 телефонов.

Уже напечатано 1,2 млн буклетов, дающих право участвовать в викторине. Буклеты распространяют в организациях и доставят даже в самые отдаленные районы области.

- В Омской области при поддержке регионального правительства некоторых щедрых предпринимателей проводят акцию «Мой регион». Как рассказал президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков, акция не политическая, просто её удобнее было провести именно сейчас.

Самые ценные призы, конечно, автомобили и квартиры, а всего в списке, по словам Бориса Сваткова, «больше десятка тысяч» призов. В основном это бытовая техника. Выделили пять отечественных автомобилей, пять квартир — стандартных, 40–42 квадратных метра. Организаторы намерены сделать так, чтобы количество выигрышных «викторин было равным в городе и на селе. «Но квартиры будут в городе», - уточнил Сватков.

Кстати, такие «бонусы» за выражение гражданской позиции проводятся не только в Сибирском федеральном округе. Москвичей заманивают на участки с помощью розыгрышей и подарочных сертификатов, которыми можно оплатить посещение ресторанов, кафе, супермаркетов, места на городской парковке.

Впрочем, в этой кампании в ходу и такие не явные бонусы как голосование на придомовой территории – не нужно идти на участки, организация досрочного голосования по месту работы, применяющиеся в каждом регионе. Также в некоторых территориях (к примеру, в Новосибирской области) работают волонтеры, которые «объясняют суть поправок» гражданам на дому.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершится 1 июля.