Алтайские и федеральные эсеры обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии

Новости 29.06.2020 19:00 212

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов провел видеоконференцию с представителями малого бизнеса. В ходе диалога он выяснил, какие законы необходимо принять для реальной помощи МСП.

На местах – противодействие

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Сервисный центр Р – студио плюс" (Славгород, Алтайский край) Рудольф Думлер, директор ООО "Виктор Спецодежда" (Оренбург) Екатерина Калегина, гендиректор ООО "XXI ВЕК" (Тамбов) Антон Котельников, учредитель и заместитель гендиректора по развитию ООО "Арсеналспецстрой" (Оренбург) Елена Пичужкина, председатель городской профсоюзной организации работников малого и среднего предпринимательства "СОЦПРОФ", вице-президент Ассоциации малоформатной торговли (Оренбург) Максим Скивко.

Сергей Миронов указал на то, что по инициативе Президента принимаются некоторые меры по поддержке бизнеса, в частности, малого и среднего. Он считает, что они адекватны, но недостаточны.

"Более того, у меня есть информация, что на местах представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с противодействием местных властей и кредитных организаций, включая банки, которые должны оказывать максимальное содействие бизнесу, выдавать кредиты под 2-3%. А власти иногда не торопятся помогать, если речь заходит о сбыте продукции, организации рабочих мест", – отметил парламентарий, добавив, что хотел бы понять, какие законы необходимы для помощи бизнесу.

Рудольф Думлер, который занимается ремонтом компьютерной техники, подтвердил слова Сергея Миронова, отметив при этом, что главная проблема – кадровая.

"Мне нужны инженеры, мастера, и государство мне их не готовит. Я их готовлю сам. Получается, что я на каждого сотрудника трачу два-три года, выращиваю специалиста, а он потом мне говорит, что хочет большего и едет в Барнаул", – сказал предприниматель и добавил, что вторая проблема – участие в тендерах, в которых нет никакой возможности выиграть.

Екатерина Калегина сообщила о том, что ее производство почти не пострадало от коронавируса, поскольку производит спецодежду и средства индивидуальной защиты. Но проблема в том, что получение компенсации под субсидированную зарплату оказалось абсолютно невыгодным.

"Мы обращались в "Промсвязьбанк" и в "Сбербанк". Нам не отказали, но если посчитать комиссии, которые они требуют за то, чтобы провести субсидию через их счета, по грубым подсчетам получается 22-24%. А чем этот беспроцентный кредит в таком случае отличается от обычного кредита, я не понимаю", – возмутилась она.

Расширить список отраслей, пострадавших от пандемии

Вторая проблема предприятий, которые занимаются легкой промышленностью, по словам Екатерины Калегиной, – это практическое отсутствие отечественных тканей и нехватка швей-мотористок, многим из которых уже по 50 лет.

При этом государство не задумывается об увеличении бюджетных мест для подготовки швей-мотористок.

Антон Котельников поделился проблемами, связанными с арендаторским бизнесом.

Являясь арендодателем для ряда торговых точек, предприниматель столкнулся с тем, что его объект, на котором размещалось около 400 маленьких магазинов, с 28 марта по сегодняшний день оставался закрытым. Выжить удалось только за счет арендаторов крупных федеральных сетей.

"Хватило денег только на зарплату нашим сотрудникам, которых мы ни одного не сократили за этот период, на оплату коммунальных и обязательных платежей. То есть, фактически мы пострадали, но ни на какую поддержку со стороны государства рассчитывать не можем", – сказал Антон Котельников, имея в виду, что этот вид бизнеса формально не признан пострадавшим от коронавируса.

Бизнесмен предложил расширить список отраслей, пострадавших от пандемии.

Елена Пичужкина согласилась с вышесказанным и предложила смотреть на объем выручки, по которой сразу можно понять, насколько бизнес пострадал, а не на основное направление деятельности.

"Это легко проверить. Допустим, я работаю организатором мероприятий и 90% поступлений у меня по договорам организации мероприятий, но поскольку это относится к дополнительным видам деятельности, а не основным, мы пролетели мимо. Все события перенесены на неопределенный срок", – поделилась она.

Максим Скивко заявил о необходимости рассмотреть законопроект Минпромторга о мобильных и нестационарных объектах торговли, который лежит в Госдуме уже два года. По его мнению, он очень нужен предпринимателям.

Сергей Миронов ответил, что помнит об этом законопроекте и фракция "СР" готова его поддержать.