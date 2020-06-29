Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае оказалась одной из лучших в Сибири

Новости 29.06.2020 18:25 1057

В Алтайском крае зафиксировано 165,8 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. Среди регионов Сибирского федерального округа ниже показатели только в Кузбассе, передаёт информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным центра, с 23 по 29 июня показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в Алтайском крае увеличился на 22,8 пункта, не существенно по сравнению с предыдущей неделей — с 16 по 22 июня рост составил 21,4 пункта. По этому индексу край по-прежнему занимает вторую строку рейтинга регионов СФО с самыми низкими показателями.

Коэффициент распространённости заболевания в регионе ниже среднесибирского (230,3), за неделю увеличившегося на 35,7 пункта, и общероссийского (436,6), выросшего на 33,3 пункта. Алтайский край на сегодняшний день вплотную приблизился к порогу в 4 000 заболевших, всего здесь подтверждено 3 909 случаев коронавируса.

В Кемеровской области на 100 тысяч жителей приходится 50,0 случаев COVID-19. Кузбасс остается регионом Сибири с одним из лучших показателей в общероссийском рейтинге. Третья строчка в СФО за Омской областью (179,7).

В Республике Тыва на предыдущей неделе коэффициент перешагнул порог в 1 000 случаев COVID-19 на 100 000 человек и на сегодняшний день составляет 1362,2. Это не только самый высокий показатель среди регионов СФО, но и второй среди всех субъектов РФ. Коэффициент в Тыве в 22,7 раза выше, чем в Кемеровской области, почти в 8,2 раза выше, чем в Алтайском крае и в 5,9 раза выше, чем в среднем по Сибири.