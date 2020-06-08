В Барнауле зафиксирован рекордный спрос на новостройки. Надолго ли?

Новости 29.06.2020 17:55 246

В Алтайском крае выдано около тысячи льготных ипотек под 6-6,5% годовых. Ещё около 2,5 тысячи заявлений проходят процедуру оформления. Об этом пишет «Толк».

25 июня на круглом столе по проблемам строительной отрасли глава алтайского Минстроя Иван Гилев сообщил, что льготная ипотека подстегнула спрос на новостройки.

«Спрос в Алтайском крае и особенно в Барнауле высокий. Для меня «лакмусовоя бумажка» рынка новостроек – тот факт, что мы не можем купить квартиру в Барнауле детям-сиротам. Свободных квартир в Барнауле практически нет – всё выкупается на уровне строительства», – приводятся слова министра.

Также Иван Гилев указал, что краевые власти поддерживают идею о продлении сроков действия льготной программы ипотечного кредитования и после ноября 2020 года и выразил надежду на поддержку федерального правительства.

Строители настроены менее оптимистично

Застройщики указали на прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому, ВВП во втором квартале 2020 года может снизиться на 0,5%, а реальные доходы населения — на 4%. По их мнению, в такой ситуации высокий спрос долго не продлится.

«Безусловно, нужно продлять срок льготного кредитования и при этом "давить" ставку еще ниже, потому что зарплаты у населения не растут. А жилищный вопрос – это один из важнейших для человека», – отметил руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

Иван Гилев признал, что в перспективе спрос на новостройки может упасть из-за снижения доходов населения, однако всё равно выразил оптимизм.

«Есть предположения, что меры поддержки рынка льготной ипотекой не сохранят в долгосрочном периоде этот тренд (высокий спрос на новостройки). Но сегодня пока ситуацию я вижу позитивной. Я вижу возможность работать. На следующие четыре года ситуация по земле даже в Барнауле просматривается, а дальше, видимо, будем расширяться в части барнаульской агломерации», – пояснил министр.