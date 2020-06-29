Академия гостеприимства выселяет пенсионера МВД из его квартиры

Новости 29.06.2020 16:50 590

Алтайская академия гостеприимства оказалась негостеприимной и выгоняет на улицу пенсионера МВД. Такое заявление сделали в общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле.

По словам общественников, отслужившего более 20 лет в органах внутренних дел жителя Барнаула Александра Тарусина могут лишить единственного жилья в аварийном здании, которое уже заинтересовало местного застройщика.

Ранее, по ходатайству администрации Тарусин получил квартиру в старом доме №20 на улице Петра Сухова, принадлежащем Алтайской академии гостеприимства, исправно платил коммунальные платежи. Позднее он узнал, что дом перевели в статус нежилого, а ему самому придется выселяться прямо на улицу по решению суда.

«В то время как меня выселяют на улицу, в дом продолжают прописывать людей, имеющих другую недвижимость, при этом Академия не выселяет их, а меня, человека которому некуда идти, отправляют на улицу. Я неоднократно обращался в прокуратуру, администрацию, но не получил никаких объяснений», - объяснил пенсионер.

Как объясняют в «Гражданском патруле», ситуация возникла из-за желания некоего застройщика получить разрешение на строительство. Для этого ему необходимо расселить всех жильцов.

Общественники обратились с запросом в Алтайскую академию гостеприимства и попросили пояснить свои действия, но ответа пока не получили. "Политсибру" также направили запрос в академию.