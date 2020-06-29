По-прежнему неустойчивая и неблагоприятная: Роспотребнадзор оценил ситуацию с пандемией коронавируса (обновлено)

Новости 29.06.2020 16:10 1152

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и маместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей онлайн традиционной пресс-конференции 29 июня рассказали, как ведомства оценивают ситуация с пандемией коронавируса в регионе.

Более половины в Барнауле

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 168, 7 (показатель отражает количество всех случаев коронавируса в регионе в пересчете на 100 тысяч населения, прим.ред.)

«Ситуация оценивается по-прежнему как неустойчивая и неблагоприятная. Среди всех населенных пунктов наиболее пораженным является Барнаул, где зарегистрировано более половины всех заболевших. Также большое количество заболевших регистрируется в крупных городах – Новоалтайске, Рубцовске и Бийске. Из районов наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Михайловском, Кулундинском, Тальменском и Ребрихинском районах, что связано с заболеваемостью в центральных районных больницах», - рассказала Калинина, напомнив, что вспышка была зарегистрирована также в Змеиногорском районе на Карболихинском руднике.

По данным Роспотребнадзора серьезно увеличилась доля заболевших, у которых не выявлен источник инфицирования. Сейчас это практически треть всех инфицированных (в мае этот показатель составлял 21%). Это означает, что идет масштабная циркуляция вируса, появляются новые источники инфекции.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов напомнил, что в регионе умерло 72 пациента с коронавирусом: 33 из них от коронавируса. Большинство умерших - в возрасте 51-70 лет (18 человек), старше 71 года – 13 и 31-50 – 2 человека. Женщин - 16, мужчин -17 человек.

Коронавирус в больницах

Случаи коронавируса были выявлены в 68 медицинских организациях, в том числе частных. Инфекция была подтверждена у 412 медицинских работника - 88 из них врачи. 240 – средний медперсонал и 84 младший медперсонал. Пока на лечении остаются 118 человек.

Инфицированные сотрудники выявлены в районных больницах, случаи коронавируса также подтверждены у работников Краевой клинической больницы. Совместно с Роспотребнадзором сейчас определяются масштабы распространения инфекции и проводятся необходимые мероприятия.

Всего в учреждении было выявлено 46 случаев среди медперсонала, санитарно-эпидемиологические мероприятия проходят в отделениях нарушения мозгового кровообращения и гемодиализа. Предполагается, что через 14 дней они возобновят свою работу.

UPD: Как позже уточнили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, в настоящий момент в Краевой клинической больнице противоэпидемиологические мероприятия, связанные с зафиксированным случаем ковид, проводятся только в одном отделении гематологии. Пока прием пациентов в отделение прекращен. Проведено тестирование как у пациентов, так и у медицинских работников, которые находились в контакте с инфицированным коронавирусом. Через неделю отделение возобновит работу. За три месяца в ККБ удалось избежать крупных вспышек инфекции благодаря соблюдению всех мер безопасности. Единичные случаи заболевания среди медицинских работников фиксировались не одномоментно, а в течение всех трех месяцев инфекции в крае. 46 специалистов больницы - это общее кол-во за весь период, большинство из них уже выздоровели и продолжают работать.

Ждем лекарства

Дмитрий Попов рассказал, что регион ждет, когда недавно зарегистрированные лекарства от коронавируса поступят в Алтайский край.

«Мы информированы о двух перепаратах, которые зарегистрированы как препараты от коронавируса. В любом процессе требуется наращивание производственных мощностей. После этого лекарства поступят на рынок. <…> Как в целом они повлияют на эпидмиологию можно будет сказать, когда препараты будет использоваться в лечении», - пояснил министр.

Смена формата

На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с чем проведение любых массовых мероприятий запрещено, отметила Калинина.

«В этом году по рекомендации Роспотребнадзора религиозные православные праздники проходили без очного присутствия граждан , это положительно повлияло на эпидемиологическую обстановку, то есть не было зарегистрировано всплеска заболеваний, связанных с проведением этих праздников», - заметила она.

В этой связи, по словам чиновницы, проведение крестного хода в прежнем формате невозможно, поэтому мероприятие по предложению Алтайской митрополии проводится в форме автопробега. Размещение участников крестного хода в школах, спортивных залов по мере продвижения участников не предусмотрено. Участники будут останавливаться в палатках вне населенных пунктов, что, как считает Калинина, затруднит организацию питания и соблюдение личной гигиены.

«Невозможно будет обеспечить и социальное дистанцирование, а тарадицинное скопление паломников из разных регионов на территории Богородице-Казанского Коробейниковского мужского монастыря не позволит соблюсти противэпиждемиологические мероприятия. Управление роспотребнадзора высоко ценит традиции русской православной церкви. Но призывает в условиях сохраняющейся угрозы воздержаться от участия в этом мероприятии», - заключила Калинина.