Жители Заринска реализуют шесть проектов на гранты программы «Стальное дерево»

Новости 29.06.2020 15:29 231

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» - поддержали шесть актуальных проектов из 11 поданных жителями Заринска для участия в грантовой программе «Стальное дерево» в 2020 году.

Получателей грантов до 300 тыс. рублей определили в результате конкурсного отбора заявок. В состав жюри вошли руководители завода, фонда «Милосердие», администрации города.

«Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир вокруг себя лучше. Ежегодно проекты жителей Заринска направлены на развитие социально-значимых инициатив, они успешно реализуется и находят позитивный отклик,» - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

Одобренные проекты ориентированы на благоустройство территории, улучшение качества жизни и развитие спорта в Заринске.

Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Станислав Архипов с командой волонтеров намерен продолжить благоустройство спортивной площадки на территории средней школы №1 Заринска – установить футбольные ворота, волейбольную сетку, ограждения для игры в лапту. По проекту сотрудницы дирекции по персоналу завода Анастасии Орликовой на территории Центра детского творчества Заринска подготовят площадку для тренировок и проведения городских соревнований по изучению правил дорожного движения.

Житель Заринска Дмитрий Проскоряков планирует выполнить ремонт зала для занятий армейским рукопашным боем в спортивном клубе «Крепость». Светлана Шелемба реализует проект «Аист, прилетай!»: около ЗАГСа установят металлическую скульптуру семьи аистов. Проект Алены Митиной и Любови Кропочевой направлен на тиражирование в заринских школах настольной игры с дополненной реальностью "Узнай Алтай" и проведение по игре городского чемпионата. Заринчанка Наталья Майбурова планирует приобрести печатное оборудование и выпускать для горожан буклеты о ведении здорового образа жизни.

Выбранные проекты будут реализованы до конца 2020 года при поддержке администрации города, благотворительного фонда «Милосердие» и Алтай-Кокса.