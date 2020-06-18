И снова молоко. Только без молока. Бийскую фирму уличили в фальсификации 46 тонн продукции

Новости 29.06.2020 14:29 223

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай выявило факты фальсификации молочной продукции, производимой ООО «Лидер-М», об этом сообщил «Интерфакс».

Что обнаружил Россельхознадзор

По данным надзорного органа, с 1 мая по 9 июня «Лидер-М» произвёл и продал свыше 46 тонн сливочного масла, сметаны, сыра и творога. В составе указывалось, что всё это сделано из молока и молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира. Однако, по информации из системы «Меркурий», молоко предприятие не закупало. Россельхознадзор исследовал 10 образцов продукции компании и подтвердил факты фальсификации.

«Для исследования отбиралась продукция (сыр, сметана, масло), в которой, согласно маркировке, отсутствовало содержание растительных компонентов. (...) Результаты лабораторных исследований продукции показали, что во всех исследуемых образцах содержатся растительные жиры, что подтверждает факт фальсификации продукции жирами растительного происхождения», - приводится выдержка из сообщения РСХН.

Ещё в пяти пробах молочной продукции обнаружено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки (БГКП), в трех — плесени. В пробе сливочного масла обнаружена не заявленная в составе «сорбиновая кислота» (запрещённый к применению консервант).

Последствия для производителя

Предприятие лишено возможности реализовывать продукцию и оформлять ветеринарные сопроводительные документы в «Меркурии». Фирме предписано отменить декларации о соответствии выпускаемой продукции.

Также ООО «Лидер-М» будет привлечено к административной ответственности. Компании может быть назначен штраф от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией контрафакта.