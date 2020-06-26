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Экзитпол: сколько человек поддержало поправки к Конституции

Новости
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ провел экзитпол (опрос на выходе с избирательных участков) на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 регионах на протяжении четырёх дней (25-28 июня). Выходящих с участков спрашивали, как они проголосовали. На 28 июня опрошено свыше 163 тысяч человек, почти треть из них (29,4%) отказались отвечать.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, из согласившихся ответить респондентов 76% поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. 23,6% опрошенных сообщили, что голосовали против.

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Аналитика

За голосование по Конституции будет наблюдать почти 10 тысяч человек

1747

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

Гость

опрошено свыше 163 тысяч человек, почти треть из них (29,4%) отказались отвечать. умные однако

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Гость

Враньё и провокация, не верю ни единому слову, все кого я знаю хоть как-то против поправок и проголосуют или уже проголосовали против.

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Гость

Народная мудрость - всегда прав тот ,у кого прав больше. Делайте вывод!!!!!!

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