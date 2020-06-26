Экзитпол: сколько человек поддержало поправки к Конституции

Новости 29.06.2020 13:55 867

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ провел экзитпол (опрос на выходе с избирательных участков) на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 регионах на протяжении четырёх дней (25-28 июня). Выходящих с участков спрашивали, как они проголосовали. На 28 июня опрошено свыше 163 тысяч человек, почти треть из них (29,4%) отказались отвечать.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, из согласившихся ответить респондентов 76% поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. 23,6% опрошенных сообщили, что голосовали против.