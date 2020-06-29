Во время пандемии ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов

Новости 29.06.2020 13:34 188

ВТБ Лизинг за период реализации собственного комплекса мер по реструктуризации лизинговых платежей во время пандемии подписал свыше 4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по всей стране, из них более 1,1 тысячи - в электронном виде. Пакетное решение было разработано с целью поддержки клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в период режима самоизоляции. Предложение предусматривает перенос платежей на 4-6 месяцев с существенным (до 80%) снижением их размера и пропорциональным увеличением срока лизинга.

За период действия программы АО ВТБ Лизинг принял через личный кабинет на сайте свыше 2 600 обращений от действующих клиентов компании более чем по 6 700 договорам лизинга. Коммерческое предложение с вариантом пересмотра графика платежей в соответствии с условиями программы формировалось за один рабочий день, и клиенты могли оперативно принять решение о реструктуризации. Для удобства работы в условиях введенных ограничений ВТБ Лизинг использовал систему электронного документооборота, в итоге в цифровой среде было подписано около 30% дополнительных соглашений.

До официального старта программы, в марте и апреле этого года, ВТБ Лизинг получил свыше 4 300 обращений от клиентов за временным снижением финансовой нагрузки более чем по 11 600 договорам лизинга. Все они получили возможность оплаты платежей с задержкой без штрафных начислений.

Из этого числа порядка 1 500 клиентов повторно обратились в компанию после старта программы реструктуризации, а остальные смогли вернуться к установленному договором графику. Программа действует с 1 мая по 30 июня 2020 года.