Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу

Новости 29.06.2020 12:57 645

Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края, экс-глава регионального отделения "Партии Роста" Андрей Крылов первым подал документы на участие в дополнительных выборах в краевое Заксобрание по округу № 26. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня я подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания по 26 избирательному округу (Октябрьский район, г. Барнаул). И вновь наша команда № 1. Мы это сделали первыми, как всегда удивив окружную избирательную комиссию, которая не была готова к подобному развитию событий. И печати не оказалось на месте, и председатель комиссии срочно исчез куда-то, подписать документы о приёме некому… а может специально?.В результате этот процесс занял у нас весь день. Впрочем это неудивительно для нашего многострадального края и его "независимой избираемости" слуг народа", - написал Крылов.

Напомним, в общесвтенно-политической жизни региона Андрей Крылов появился в 2018 на выборах губернатора Алтайского края. Победителем тогда стал Виктор Томенко. У Крылова был четвертый, последний результат. Но при этом, что было неожиданным для многих, он уступил остальным двум кандидатам (Владимиру Семенову от ЛДПР и Людмиле Сусловой от "Справедливой России") всего пару процентов.

Позже он пытался отменить итоги выборов через суд. Но безуспешно.

В конце 2019 года несистемный оппозиционер (а именно так он себя подал во время губернаторской компании) участвовал в конкурсе по назначению главы Барнаула. Тогда градоначальника выбирали не напрямую избиратели, а депутаты БГД. Крылов в последний момент снялся с голосования.

Напомним также, что осенью 2019 года его исключили из "Партии Роста", алтайское отделение которой он возглавлял.

Бизнесмену Крылову 53 года. На выборы пошел самовыдвиженцем, поэтому ему придется собирать подписи для регистрации. Известно, что по этому округу от "Единой России" пойдет бизнесмен Артем Шамков. Остальные партии кандидатов пока не заявляли.