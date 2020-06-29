Почти 4000 и новая смерть. В Алтайском крае нашли еще 78 инфицированных Covid-19

Новости 29.06.2020 12:30 1069

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом, а выздоровело 28 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб края.

Всего в крае инфицированных на территории региона - 3909, выписаны по выздоровлению - 2754.

На 29 июня в Алтайском крае зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24 человека, Бийск – 11, Михайловский район – 11, Рубцовск – 9, Зональный район – 3, Алейский район – 2, Бийский район – 2, Курьинский район – 2, Новоалтайск – 2, Топчихинский район – 2. В Алейске, Белокурихе, Камне–на–Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах – по одному человеку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю осуществляют работу с контактными лицами для их лабораторного обследования и дезинфекции в очагах.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3909 человек, в том числе 389 детей до 17 лет включительно. 150 случаев – завозные (два – из-за рубежа). 2446 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 499 – у больных внебольничной пневмонией, 1148 – у заболевших ОРВИ, в 2262 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных сегодня 93 пациента, на аппарате ИВЛ - 31. Всего выздоровело – 2754 (2490 взрослых и 264 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 28 человек (взрослые – 25, дети – три).

За сутки скончался один человек, случай отнесен к иным причинам смерти. Всего за весь период скончались – 72 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.