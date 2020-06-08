Долгострой в Барнауле начнут достраивать после снятия незаконного ареста со счетов застройщика

Новости 29.06.2020 13:20 608

Застройщику проблемного многоквартирного дома на проспекте Ленина, 195а «ПР-Холдингу» необходимо в ближайшие сроки составить план-график мероприятий по завершению строительства. Об этом сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк во время заседания рабочей группы, пишет сайт мэрии.

Ранее с дома были сняты незаконные ограничения судебных приставов. После этого застройщиком было объявлено о возобновлении финансирования объекта долевого строительства.

Как пояснил первый заместитель руководителя ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский, стоимость нереализованного имущества в доме составляет 27,4 млн рублей. Также он подтвердил ранее обозначенную им сумму для завершения строительства дома в размере 15 млн рублей. На сегодняшний день, свободные от обязательств квартиры выставлены на продажу.

Напомним, что 6 июня дольщики дома на проспекте Ленина, 195а вышли на пикет с требованием наконец-то сдать квартиры, которые они ждут уже три года. Застройщик не мог завершить возведение дома, поскольку его счета незаконно арестовали судебные приставы. Их действия признала незаконными прокуратура, поэтому сейчас все ограничения сняты.