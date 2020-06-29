Алтайское Минприроды планирует расчистить 80 га дна Завьяловского озера

Новости 29.06.2020 11:20 76

Озеро в райцентре Завьяловского района могут начать расчищать в 2021-2023 годах. На данный момент уже заключён контракт на разработку проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Заиливание озера стало угрозой для домов, расположенных в прибрежной зоне – весной их начало подтапливать, поскольку глубина водоёма уменьшилась и избыток воды разливается за его привычные пределы.

«Для восстановления экологического баланса и озерной экосистемы потребуется механическая очистка акватории озера и удаление части донных отложений на площади около 80 га – для снижения уровня накопления биогенных элементов и увеличения глубины озера. В настоящее время проектировщики совместно со специалистами ИВЭП СО РАН проводят геологические, экологические, геодезические, гидрологические, топографические изыскания, чтобы на научной основе подобрать комплекс необходимых мероприятий по расчистке водоема», – сообщают в ведомстве.

Озеро Завьяловское питается за счёт весеннего снеготаяния, интенсивных дождей, а также ключей и родников. Из-за зарастания и антропогенных факторов его акватория сократилась, берега заболотились и заросли, значительно увеличилось количество кровососущих насекомых. Само озеро тоже зарастает ряской и «цветёт». На дне скопился большой слой иловых отложений. Дополнительным негативным фактором стала сельскохозяйственная деятельность, ведущаяся поблизости.