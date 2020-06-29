Губернатор и все-все-все. Кто уже принял участие в голосовании по изменениям в Конституции в Алтайском крае

Новости 29.06.2020 11:50 1400

В Алтайском крае продолжается досрочное голосование по изменениям в Конституции. Ряд политиков уже посетили избирательные участки. Желание проголосовать раньшше все объясняют по-разному. Политсибру посмотрел, кто уже успел выразить свою политическую волю.

Виктор Томенко проголосовал на дому

Находящийся на самоизоляции Губернатор Алтайского края принял участие в голосовании по изменениям в Конституции вместе с супругой. Поскольку он находится на самоизоляции, он обратился с просьбой организовать голосование на дому. По информации официального сайта Алтайского края, члены избирательной комиссии приехали к губернатору, голосование состоялось с соблюдением всех санитарных норм. Виктор Томенко поблагодарил членов участковой избирательной комиссии за то. что они помогли ему проголосовать в таком варианте.

Напомним, Виктор Томенко ушел на самоизоляцию после того, как у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с ним, получены положительные результаты теста на коронавирус.

Хочу успокоить

В первый день голосования, на избирательных участках появились депутаты Госдумы Наталья Кувшинова и Иван Лоор.

Кувшинова проголосовала на участке, который находится в лицее 129, по адресу улица Интернациональная, 80.

Она пояснила, что прибыла на участок в первый же день, чтобы лично посмотреть, как организовано голосование, соблюдены ли требования Центральной избирательной комиссии к работе участков.

«Через социальные сети мне поступает очень много вопросов от представителей разных поколений. Они спрашивают, стоит ли идти, насколько безопасно организовано голосование. Я сама теперь убедилась, что здесь и маску предоставят, и ручки обработают, проверят температуру. Это действительно так. Лучше, как говорится, один раз увидеть», – пояснила журналистам Наталья Кувшинова.

Она подчеркнула, что на участках соблюдены все меры безопасности,

Мы видим. что человек без маски или с повышенной температурой просто сюда не пройдет. Каждому выдается специальный пакет. В который входит индивидуальная ручка, то есть даже ручки одной на всех здесь нет, - отметила она.

Всегда в числе первых

Иван Лоор отметил, что всегда привык исполнять гражданский долг в числе первых. Поэтому на «родном» участке в лицее №122 на улице Папанинцев 115 он с супругой появился в первый день досрочного голосования.

«Учитывая ситуацию, в которой оказалась кампания по поправкам в Конституцию этом году, 1 июля на участках может быть большое число желающих проголосовать, поэтому я пришел раньше, чтобы соблюсти все меры предосторожности. На спад ситуация пока не идет, поэтому мы решили прийти не в основной день. Рекомендую всем жителям сделать также, чтобы м могли без осложнений пройти день голосования», - заявил он

Он пояснил, что каждый раз с удовольствием отмечает высокий уровень организации голосования: «не помню случая, чтобы процесс здесь был организован плохо».

Однако, как отметил Лоор, сейчас он приятно удивлен, что в сложных условиях УИК не изменила себе. Если не взял дома маску или перчатки, возможность проголосовать все равно будет.

Иван Лоор рассказал журналистам, как поправка в Конституцию ему особенно близка. Она касается ведения сельского хозяйства и производства.

«Она закрепляет в главном документе страны развитие сельских территорий, а это практически четверть населения России – более 37 млн человек. При принятии бюджета это позволит отстаивать право поддержки сельских территорий. Это было предложение нашего аграрного комитета в Госдуме. Для Алтайского края, сельское хозяйство – определяющая отрасль, поэтому от нее будет зависеть перспективы всего региона», - резюмировал он.

Для внуков

В воскресенье в Новосибирске на избирательный участок пришел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. "Я пришел голосовать как гражданин РФ, которому небезразлично, что сегодня происходит в стране. Поправки приведут к укреплению российского государства <...> Государство сильно историей, обычаями, традициями - это будет закреплено в конституции, традиционные культурные ценности многонациональной родины. А социальные поправки будут важны моим внукам - недавно я в четвертый раз стал дедом", - приводит его слова Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.

Справка: По информации ТАСС, в Алтайском крае на 28 июня в регионе проголосовало 307 тысяч человек, это каждый шестой житель региона, имеющий право на волеизъявление по Конституции.

С 16 июня начато досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах края. В проведении такого голосования было задействовано 75 участковых избирательных комиссий. Досрочно в процедуре принимают участие жители 107 населенных пунктов, расположенных на территории 29 городских округов и муниципальных районов.

Голосование уже прошло в селах Клепиково, Усть-Чарыш и Чеканиха Усть-Пристанского района, селе Касмалаи поселке Нагорном Павловского района, в Тигиреке, Генералке, Чарышском Краснощековского района, Новодуплинке, Усть-Бороуйске и Врублевском Кытмановского района, Рупосово и Шадрино Целинного района, поселке Соболи Завьяловского района, Зеленой Дубраве Родинского района и Потеряевке Мамонтовского района.