«Место под соснами». Жители Бийска встали на защиту парка, который хотят отдать застройщикам

Новости 29.06.2020 10:50 163

Жители Бийска всерьез обеспокоились планами городских властей по застройке участка, расположенного рядом с Покровской церковью, который больше не относится к рекреационной зоне – то есть зоне отдыха, пишет «Бийский рабочий».

С недавнего времени территория отнесена к зоне жилой застройки. Как только местные жители об этом узнали, они пришли в парк для привлечения внимания к проблеме. На встрече собралось более десятка семей.

По словам главы бийского филиала Центра реабилитации слепых» Артема Астанина, в городе осталось мало мест, которых не коснулась цивилизация. Его беспокоит, что мест для отдыха становится все меньше.

«Посмотрите, какая тут красота, как легко дышится. Почему только несколько человек, способных за миллионы выкупить тут участок, достойны этим всем наслаждаться? Почему других этого лишают? Этот район и без того застраивается. Возможно, в перспективе, будет и высотное строительство. И если всю эту землю сейчас распродать – с чем мы в итоге останемся? С коробками домов и полупустыми дворами. Продать можно все – но деньги быстро «проедятся». Нужно думать о будущем, о том, где будут гулять дети. Это прекрасная городская территория – ее напротив надо благоустраивать: поставить скамейки, детскую площадку – и будет отличный парк».

Подобное мнение высказали и собравшиеся. Многие из них неоднократно участвовали в субботниках, которые проходили в этом месте. Они переживают, что могут потерять еще одно место, где раньше можно было спокойно прогуляться, заняться спортом или устроить пикник. Сосны, растущие здесь десятками лет, могут просто вырубить.

«Меня удивляют наши депутаты. Они должны думать не о том, куда воткнуть десять-двадцать домов, а о развитии города. Должны же быть планы застройки. Вот, к примеру, говорили, что будут строить поселки у «Золотых ворот». Ну, так стройте! Там столько денег закопали, а территория никак не используется. А ведь там можно развернуть большой хороший микрорайон. Все для этого есть – вода, газ, все коммуникации. Сосен только нет – неужели в этом дело?», - возмущаются люди.

Сейчас общественники думают, как привлечь к ситуации с их зеленой зоной внимание краевых властей, а, может быть, и более высоких уровней власти, потому как уверены: на местном уровне все давно решено. В том числе и то, кто займет участки, на которые эти территория будет разбита.

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Данный вопрос уже стал темой обсуждения в краевом Заксобрании. Депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Андрей Абрамов считает решение Бийской Думы поспешным.

«Люди обеспокоены тем, что зеленые участки пропадают, ведь под застройку отдают землю, где приятно гулять, дышать свежим воздухом. И никто не выстраивается в очередь, чтобы построить дома в чистом поле, скажем, на 6-м или 7-м километре Чуйского тракта. Вид не тот! Много лет назад, когда только начиналась застройка коттеджами берега Бии в Заречье, по улице Кожзаводской, жители возмущались, что не смогут подойти в реке. Им говорили: нет, вы сможете спокойно передвигаться вдоль берега. И что? Как-нибудь проверьте это», - прокомментировал депутат.

Он также привел пример дискуссионного случая о строительстве храма на АБ, под который планировалась вырубка деревьев.

«Тогда даже академик и почетный гражданин Бийска Геннадий Сакович написал: «Не поднимайте топоры, положите пилы...». Ведь чтобы сосне вырасти в полноценное дерево, потребуется не один десяток лет. Я считаю, что опираться надо на мнение жителей района. А для этого надо выйти на улицу и спросить их. Что-то мне подсказывает, что сто человек из ста будут против застройки этого участка», - сказал Абрамов.

Депутат Бийской городской Думы Руслан Курасов, который является председателем комитета Думы по строительству и земельным отношениям, говорит, что властям нужно присмотреться к нагорной части города.

«У нас прямо с этим участком, через дорогу от Покровской церкви, есть военный городок на улице Амурской. Вот уже четыре года после передачи от Минобороны он стоит, понемногу разрушается, и не приносит бюджету города ни копейки. Свою технику там хранят бийские застройщики – тот же «Прометей». Кстати, за это время часть зданий, которые были переданы от ведомства Бийску, и вовсе разбираются и фактически перестают существовать. А ведь там есть всё для развития этой территории – все необходимые коммуникации. Почему бы эту землю не разбить на участки и не выделить под малоэтажное строительство?»

Стоит отметить, что участок бывшего военного городка втрое больше той зеленой зоны, которую решено отдать под строительство.

Площадь, которую он занимает – более 12 га. Участок с соснами – чуть меньше 4 га. Расстояние между ними – меньше 300 метров по прямой.

Однако городские власти на эту территорию имеют другие планы. Об этом заявил глава города Александр Студеникин. Возможность малоэтажного строительства здесь рассматривают, но наиболее перспективным направлением считают иное.

«Мы надеемся, что здесь развернется промышленное производство. Чистое, конечно, - пищевое, например. Для поселка Льнокомбината было бы неплохо, если бы появились новые производства, новые рабочие места», - говорит мэр.

Жители домов вблизи зеленой зоны в свою очередь сдаваться не намерены, и тоже кивают в сторону военного городка, так как той территории, по их мнению, хватит всем и не нужно будет вырубать здоровые и взрослые деревья.