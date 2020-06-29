Сергей Белоусов принял участие в сессии алтайского парламента

Новости 29.06.2020 10:15 150

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в работе сорок пятой сессии Алтайского краевого законодательного собрания седьмого созыва.

Как отметил парламентарий, несмотря на ряд ограничений при проведении сессии, связанных с эпидемиологической ситуацией, острота дискуссий при рассмотрении ряда вопросов, значительно превышала, так называемый, обыкновенный формат проведения заседаний. Так, наиболее обсуждаемым, по мнению парламентария, был вопрос «компенсационного озеленения», который вызвал оживленную дискуссию среди депутатского корпуса, прозвучали предложения всех политических партий.

Сенатор подчеркнул, что это, пожалуй, один из немногих вопросов, рассмотренных на заседаниях сессий седьмого созыв, когда депутаты разных политических фракций были единодушны в необходимости принятия такого закона. Содержание дискуссий велось, в основном, вокруг усиления контроля за теми, кто должен такие компенсационные озеленения производить, и размером, то есть количеством компенсационных высадок за каждое пострадавшее дерево.

"В целом, что касается Сибири, то у нас отношение к лесу имеет свою специфику, о которой не принято говорить. Так, например, в центральной России, где климат более мягкий, традиции лесопарковой культуры были исторически сильны, отношение к лесу было более бережное, и даже поэтическое. В Сибири же, с нашим суровым климатом, и относительно недавним её освоением отношение к лесу было более потребительским", - отметил Сергей Белоусов.

Да и в 1730 году возможность строительства металлургических заводов в регионе была обусловлена не только наличием руд, в том числе содержащих серебро и золото, но и обилием леса, необходимого для переработки руды. То есть потребительское отношение к лесу в регионе сложилось исторически. Однако сенатор напомнил и о других практиках - уже из Советского периода.

В довоенные и пятидесятые годы не проезжие из за песка улицы Барнаула организованно засаживались неприхотливыми деревьями. Руководство города бесплатно обеспечивало саженцами население. Зачастую, особенно, в частном секторе, высаженные деревья становились «именными», а человек их высадивший, ухаживал за таким саженцем, пока он не переходил в статус «дерева» и с гордость именовал его « своим». Понятно, что сегодня такая форма работы сегодня выглядит несколько идеалистично. Но тогда это позволило сделать проходимыми ряд улиц города, укрепив корнями слой почвы, закрепив грунт, озеленив город.